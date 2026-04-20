CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Ataşehir'de yurttaşlar iradesine sahip çıkıyor
Son dakika haberi... CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e destek amacıyla Ataşehir'de miting düzenlendi. Mart 2025'ten bu yana yüz beşinci olan CHP mitingine yurttaşların yoğun katılım sağladığı görüldü.
Ekim 2024'te Esenyurt Belediyesi ile başlayan CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar zincirine son olarak Ataşehir Belediyesi eklendi.
Geçtiğimiz cuma gece yarısı düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte çok sayıda belediye bürokratı gözaltına alındı.
Son dakika | Yine CHP'li belediye yine operasyon: Gözaltındaki Onursal Adıgüzel'den ilk açıklama! 20 kişi gözaltında
CHP'DEN ATAŞEHİR'E ADIGÜZEL'E DESTEK MİTİNGİ
Belediye başkanının gözaltı süreci devam ederken yurttaşlar, iradesine sahip çıkmak amacıyla Ataşehir Belediyesi önünde düzenlenen CHP mitinginde bir araya geldi.
"Ataşehir halkının iradesine, ülkemize, geleceğimize sahip çıkıyoruz!" başlığıyla düzenlenen mitinge yurttaşların yoğun katılım sağladığı görüldü.
Ayrıntılar geliyor...
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının