Son Dakika | MHP'de bir il başkanlığı daha feshedildi
MHP’de İstanbul İl Teşkilatının feshedilmesinin ardından alınan fesih kararları devam ediyor.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Bolu İl Teşkilatının da feshedildiğini açıkladı.
"Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir." diyen Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atanmıştır" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 20, 2026
MHP'DE TEŞKİLAT DEPREMİ
Geçtiğimiz haftalarda MHP İstanbul İl Başkanlığının feshedildiği açıklanmıştı.
Siyaset gündemine bomba gibi düşen gelişmenin ardından partinin Kütahya, Eskişehir, Kars, Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatları da feshedildi.