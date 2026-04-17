MHP'de teşkilat depremi devam ediyor: Çanakkale ve Bilecik de feshedildi

MHP’de geçen hafta İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesinin ardından yeni kararlar da peş peşe geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının da feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken MHP'de 6 İl Başkanının daha görevden alınacağı iddia edilmişti.

MHP'de 3 ilin yönetimi görevden alındı: 6 il teşkilatı için benzer bir karar çıkabilir!

BİLECİK VE ÇANAKKALE İL BAŞKANLIĞI DA GÖREVDEN ALINDI

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Bilecik ve Çanakkale İl Teşkilatlarının da feshedildiğini açıkladı. Yalçın'ın konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde: