MHP'de teşkilat depremi devam ediyor: Çanakkale ve Bilecik de feshedildi

Yayınlanma:
Son dakika haberi... MHP'de İstanbul’un ardından dün Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatları da feshedilmişti. MHP Bilecik ve Çanakkale İl Teşkilatı da feshedildi.

MHP’de geçen hafta İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesinin ardından yeni kararlar da peş peşe geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının da feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken MHP'de 6 İl Başkanının daha görevden alınacağı iddia edilmişti.

BİLECİK VE ÇANAKKALE İL BAŞKANLIĞI DA GÖREVDEN ALINDI

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Bilecik ve Çanakkale İl Teşkilatlarının da feshedildiğini açıkladı. Yalçın'ın konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

