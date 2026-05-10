Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları

Ekonomik tansiyonun en belirgin ölçüldüğü alanların başında otomotiv sektörü gelir. Ağır ticari araçlar düşüyorsa sanayi ve tarım zordadır; otomobil satışları azalıyorsa halkın geneli dardadır. Yılın üçte biri geride kaldı ve 2026 sektör için hiç iyi ilerlemiyor. İlk dört ayda otomobil satışları yüzde 6’ya yakın düştü; hafif ticari araçların nispeten daha az yara almasıyla toplam pazardaki daralma yüzde 3,1’le sınırlandı. Geleneksel olarak talebin arttığı yaz mevsimi yaklaşırken markalar da kampanya kozunu oynamaya başladı…

RENAULT

Yüzde 15,3 payla Türkiye otomobil pazarının lideri Renault, farklı modellerde takas desteği ve sıfır faizli kredi sağlıyor. Yerli üretim Clio’nun evolution plus TCe 115 EDC versiyonunda 50 bin TL takas indirimi var. 200 bin TL kredi altı ay vadede sıfır faizle verilirken, fiyatı 1.665.000 TL’den başlıyor. Diğer yerli üretimi Duster için takas desteği 75 bin TL’ye, etiketi ise 1.764.000 TL’ye çıkıyor.

PEUGEOT

Mayıs ayı kampanyasında krediler için uygulanan faiz oranı yüzde 0,99 düzeyinde. 3008 modeli için 1 milyon TL’ye altı ay vadeli veriliyor. 12 ay vadeye çıkınca, 2008 için 150 bin TL, elektriklilerden E-208’de 340 bin TL, E-2008 modeli içinse 225 bin TL şeklinde uygulanıyor. Peugeot’nun en ucuz otomobilinin fiyatı 2 milyon TL’den başlıyor.

SKODA

Elektrikli C-SUV modeli Elroq, 2.299.900 TL’ye satılmaya devam ediyor. Sıfır faizli tüzel kredi, Karoq modelinde 1 milyon TL’ye sağlanırken, fiyatı 2.214.000 TL olan 1,5 litre benzinli motorlu 150 beygir gücündeki Scala Monte Carlo için 500 bin TL’ye iniyor.

OPEL

Opel’in kredilerinde vade 12 ay, faiz yüzde 0,99. Corsa’nın düz viteslisinde 150 bin TL’ye, diğer tüm versiyonlarında 300 bin TL’ye veriliyor. Mokka, Grandland Elektrik ve fiyatı 1.600.000 TL’den başlayan Frontera Elektrik modelleri için de kredi miktarı aynı, 300 bin TL.

NISSAN

C-SUV sınıfının öne çıkan modellerinden Qashqai, 2.249.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatla satılıyor. Daha üst donanım versiyonlarında 600 bin TL’ye altı ay sıfır faizli ticari kredi sunuluyor. Juke’un fiyatı 1.699.000 TL’den başlarken, bireysel müşterilere 240 bin TL’ye 12 aylık sıfır faizli kredi sağlanıyor.

CITROEN

Elektrikli Ë-C3, 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0,99 faizli krediyle 1.525.000 TL’ye satılıyor. Araç nakit alınırsa fiyatı 1.400.000 TL. Aynı vade ve faiz Ë-C3 Aircross’ta 300 bin TL için uygulanıyor.

VOLKSWAGEN

Türkiye otomobil pazarının en çok satan ikinci markası Volkswagen’in sadece Tiguan modelinde kampanya yapılıyor. 150 beygirlik 1,5 litre benzinli motor taşıyan modelin fiyatı 3.335.000 TL’den başlıyor.

TOYOTA

Hibrit C-HR modeli 300 bin TL'ye varan indirimle 2.260.000 TL'den satılırken, kampanya kapsamında hafif ticari Proace City öne çıkıyor. Esnek yük taşıma çözümleri ve geniş saklama alanlarına sahip modelin başlangıç fiyatı 1.575.000 TL ve 700 bin TL’ye altı ay vadede sıfır faizli kredi sağlanıyor.

FORD

Hafif ticari araç pazarında lider konumdaki Ford da bu alanda kampanya yapmayı tercih ediyor. Tourneo Courier modeli dokuz ay vadeli 1 milyon TL’ye sıfır faizli krediyle vitrinde yer alıyor. Aracın benzinli motorda düz ve otomatik vitesli, dizelde sadece manuel şanzımanlı çeşitli seçenekleri var. Fiyatıysa 1.342.000 TL’den başlıyor.

TOGG

Sedan modeli T10F’in V2 versiyonunda 12 ay vadeli sıfır faizli 1 milyon TL kredi veriliyor. Aylık geri ödeme taksitleri 83.300 TL’ye gelirken, aracın etiket fiyatı 2.370.930 TL. SUV modeli T10X V2 versiyonunda aynı koşullardaki kredi miktarı 750 bin TL’ye geriliyor; fiyatıysa 2.371.000 TL.

FIAT

Grande Panda, 1.390.000 TL'den başlayan nakit fiyatlar veya 300 bin TL’ye 12 aylık sıfır faizli olarak satılıyor. Üretimi sona ermek üzere olan Egea’nın manuel ve otomatik vites seçenekli dizel araçlarının fiyatı da 1.499.900 TL’den başlıyor.

KIA

Mayıs ayı boyunca Niro EV, 200 bin TL indirimle 2.099.000 TL’den vitrinde. Picanto’nun düşük donanımlısı 1.435.000 TL’den satılırken sıfır faizli kredi 100 bin lira için veriliyor. 115 beygirlik XCeed modeli de indirimle 1.840.000 TL’den alıcı bekliyor.

DACIA

Yenilenen Sandero’nun düz viteslisi bu aya özel nakit alımda 1.200.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. B-SUV sınıfındaki Sandero Stepway’in LPG’li ve otomatik vitesli modeline nakit olarak 1.535.000 TL talep ediliyor.

JEEP

Avenger Elektrik modelinde 220 bin TL’ye, Avenger e-Hybrid modellerinde 135 bin TL’ye varan takas desteği uygulanıyor. Yeni Jeep Compass’ın Limited donanımlı versiyonu 2.695.000, Summit donanımlı versiyonu ise 2.979.000’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.