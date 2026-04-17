MHP'de 3 ilin yönetimi görevden alındı: 6 il teşkilatı için benzer bir karar çıkabilir!

Yayınlanma:
MHP'de İstanbul’un ardından dün Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatları da feshedildi. 6 il başkanının daha görevden alınabileceği belirtildi.

MHP’de geçen hafta İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesinin ardından yeni kararlar da peş peşe geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahya, Eskişehir ve Kars il teşkilatlarının da feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken MHP'de 6 İl Başkanının daha görevden alınacağı iddia edildi.

'6 BAŞKAN DAHA GÖREVDEN ALINACAK' İDDİASI

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ebru Baki ile Para Siyaset programında yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkanı Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından önce İstanbul İl Başkanlığı ve bütün ilçeleri görevden alındı. Sonra da Kütahya, Eskişehir ve Kars dün itibariyle görevden alındı. Benim öğrendiğim kadarıyla bunun devamı gelebilir. İzzet Ulvi Yönter'in istifasına yol açan twitter paylaşımını yaptığı, Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyüp Yıldız'a 'ajan' suçlamasında bulunduğu akşam sosyal medyada ona destek veren bu paylaşımı retweet eden ya da kendisi mahiyetinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen başka il başkanları da varmış. Ardahan, Bingöl, Çanakkale, Muğla, Bilecik ve Gaziantep İl Başkanlarının da bu paylaşımları yaptığı iddia ediliyor. Bundan sonra bu 6 başkanın da görevden alınabileceği ileri sürülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

