Son dakika | MHP'de peş peşe teşkilat depremi: Kütahya ve Eskişehir'in ardından Kars da feshedildi

MHP'de teşkilat yapısına ilişkin dikkat çekici bir süreç yaşanıyor. Parti yönetimi, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatını feshettiğini açıklamıştı. Tartışmalar sürerken bu adımların devamı geldi.

Son dakika | MHP'de şimdi de Kütahya depremi! Teşkilat feshedildi

KÜTAYA VE ESKİŞEHİR TEŞKİLATI DA FESHEDİLDİ

Son olarak Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi. Bu kararın yankıları devam ederken, birkaç saat sonra Eskişehir İl Teşkilatı’nın da feshedildiği bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevine Ayhan Sezer atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

BİR GÜNDE ÜÇ TEŞKİLAT...

Yalçın bu paylaşımından saatler sonra Kars İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. Yalçın'ın paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı görevine Ali Okyay atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.