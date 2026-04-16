Son dakika | MHP'de şimdi de Kütahya depremi! Teşkilat feshedildi

MHP'de, İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının ardından Kütahya İl Teşkilatı da feshedildi. MHP teşkilat yapılanmasına ilişkin dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Parti yönetimi, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, uygulamanın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri kapsamında, 34. maddeye dayanılarak alındığını belirtmişti.

Siyaset kulislerinde konuyla ilgili tartışmalar sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kütahya'da da İl Teşkilatının feshedildiğini açıkladı. Yalçın'ın konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" ifadeleri yer aldı.