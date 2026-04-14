İzzet Ulvi Yönter'den 'MHP'ye mesaj mı?' dedirten paylaşım: Sonra sildi! "Ateşlerden doğacağım"

İzzet Ulvi Yönter, Milliyetçi Hareket Partisi’nde Devlet Bahçeli'nin isteğinin ardından 27 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından genel başkan yardımcılık görevinden istifa etti.

İSTİFAYA GÖTÜREN PAYLAŞIMLAR

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, istifasından kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Yönter, paylaşımlarında “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” gibi ifadeler kullanmıştı.

ÖNCE KARA KAPLI DEFTER ŞİMDİ DE İMALI ŞARKI

Yönter'in istifasının ardından Bahçeli tarafından yapılan açıklamada Yönter için, "Akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlüğe yönelik değildir." ifadelerini kullanımılştı.

Bu açıklamadan kısa zaman sonra Yönter'in sosyal medya hesabından Bahçeli ile bir araya geldiği ve elindeki kara kaplı defterli pozu çok konuşulmuştu. Ancak son hamle çok daha dikkat çekti. Yönter yaptığı son paylaşımda fotoğrafının yanında 'Kanatları yanık bir Ankayım, küllerimden gül toplarım. Gölgeye düşsem bile ben ateşlerden doğacağım' şarkısını paylaştı.

SONRA SİLDİ AMA HİKAYELERE DEVAM EDİLDİ

Yönter tarafından paylaşılan MHP'ye bir mesaj olarak algılanan bu paylaşım kısa zaman sonra silindi. Ancak Yönter'in peş peşe paylaştığı hikayelere şarkı seçimi dikkat çekti. Hikayelerin bir tanesinde 'Biz bozacağız bütün tuzakları birer birer' sözlerini içeren bir şiir. Bir başka hikayesinde de 'Bugünler zor çetin ama atlatacağız. sabır denen o taşları çatlatacağız' sözlerinin yer aldığı şarkı paylaşıldı.