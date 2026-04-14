İzzet Ulvi Yönter'den 'MHP'ye mesaj mı?' dedirten paylaşım: Sonra sildi! "Ateşlerden doğacağım"

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden Bahçeli'nin kararıyla istifa eden eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından çok dikkat paylaşımda bulundu. Yönter'in paylaşımında 'Kanatları yanık bir Ankayım, küllerimden gül toplarım. Gölgeye düşsem bile ben ateşlerden doğacağım' şarkısı yer aldı. Yönter bu paylaşımını daha sonra sildi.

İzzet Ulvi Yönter, Milliyetçi Hareket Partisi’nde Devlet Bahçeli'nin isteğinin ardından 27 Mart tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından genel başkan yardımcılık görevinden istifa etti.

İSTİFAYA GÖTÜREN PAYLAŞIMLAR

Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, istifasından kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Yönter, paylaşımlarında “MHP’ye sızan ajan” ve “dümenci alçak” gibi ifadeler kullanmıştı.

İstifa etmişti: İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımıİstifa etmişti: İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı

ÖNCE KARA KAPLI DEFTER ŞİMDİ DE İMALI ŞARKI

Yönter'in istifasının ardından Bahçeli tarafından yapılan açıklamada Yönter için, "Akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bir müsaade istemişlerdir. İstifa herhangi bir küskünlüğe yönelik değildir." ifadelerini kullanımılştı.

Bu açıklamadan kısa zaman sonra Yönter'in sosyal medya hesabından Bahçeli ile bir araya geldiği ve elindeki kara kaplı defterli pozu çok konuşulmuştu. Ancak son hamle çok daha dikkat çekti. Yönter yaptığı son paylaşımda fotoğrafının yanında 'Kanatları yanık bir Ankayım, küllerimden gül toplarım. Gölgeye düşsem bile ben ateşlerden doğacağım' şarkısını paylaştı.

SONRA SİLDİ AMA HİKAYELERE DEVAM EDİLDİ

Yönter tarafından paylaşılan MHP'ye bir mesaj olarak algılanan bu paylaşım kısa zaman sonra silindi. Ancak Yönter'in peş peşe paylaştığı hikayelere şarkı seçimi dikkat çekti. Hikayelerin bir tanesinde 'Biz bozacağız bütün tuzakları birer birer' sözlerini içeren bir şiir. Bir başka hikayesinde de 'Bugünler zor çetin ama atlatacağız. sabır denen o taşları çatlatacağız' sözlerinin yer aldığı şarkı paylaşıldı.

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı