Sürüden ayrılan inekler kayalıkta mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu
Sivas'ta ekipler kayalıkta mahsur kalan 2 inek için seferber oldu. AFAD ekiplerince kurtarılan inekler sahibine teslim edildi.
Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Cinci Mahallesi'nde yaşayan Adem Kuzu, ineklerini otlatmak için araziye çıkardı.
Bu sırada sürüden ayrılan iki inek Karakaya mevkisindeki kayalıklarda mahsur kaldı.
İnekleri kendi imkanlarıyla kurtarmak isteyen Kuzu, çabası yetersiz kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla kayalıklara indi. İş makinesine bağlanan halat yardımıyla inekler mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. (DHA)