Kocaeli'de sağanak sonrası dere taştı: Hayvan pazarı tahliye edildi

Kocaeli Başiskele'de sağanak sonrası taşan Kiraz Deresi, kurban pazarını vurdu. Sular altında kalan pazardaki 300 kurbanlık hayvan TIR'larla tahliye edildi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Yuvacık Barajı’nın tahliyesini sağlayan Kiraz Deresi’nin taşmasına neden oldu. Taşkın sonucunda akarsu kenarındaki iş yerleri ile kurbanlık hayvan pazarı sular altında kaldı.

300 KURBANLIK TIRLARLA TAŞINDI

Paşadağ Mahallesi’nden geçen Kiraz Deresi’nin taşması üzerine, bölgedeki canlı hayvan pazarı büyük tehlike atlattı. Pazarda bulunan yaklaşık 300 kurbanlık hayvan, sel sularının yükselmesiyle birlikte TIR ve kamyonlara yüklenerek güvenli bölgelere tahliye edildi. Belediye ekipleri, suyun daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla dere ile pazar alanı arasına iş makineleriyle toprak bentler oluşturdu.

ESNAF ZOR ANLAR YAŞADI

Kurbanlık satıcısı Muharrem Örs, aniden bastıran suların saman ve yemleri kullanılamaz hale getirdiğini belirterek, önceliklerinin hayvanları sağ salim bölgeden uzaklaştırmak olduğunu ifade etti. Bazı iş yerlerinin de su altında kaldığı bölgede, tahliye işlemleri güvenlik güçlerinin kontrolünde gerçekleştirildi.

POLİS VE BELEDİYE ALARMDA

Yağışın etkisini sürdürmesi üzerine polis ekipleri, dere yatağı çevresindeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Su altında kalan işletmelerin tamamen tahliye edilmesine karar verilirken, belediye ekiplerinin bölgedeki temizlik ve koruma çalışmaları devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

