İstanbul'da halk ekmeğe zam geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek A.Ş. tarafından normal ve kepekli ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı.
Zamla beraber normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı. Yapılan zam, bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.
FIRINCILAR ODASI DA NİSAN AYINDA ZAM YAPMIŞTI
İstanbul Fırıncılar Odası da 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren ekmeğe yüzde 16 zam yapmıştı. Yapılan zamdan sonra 200 gram ekmek 17,5 liraya satılırken, 1000 gram ekmeğin fiyatı da 87,5 lira olmuştu. (AA)