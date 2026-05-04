Aydın'da gazeteciye eşinin gözü önünde saldırı!

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Aydın İl Temsilcisi Süleyman Topbaş, cumartesi günü eşiyle birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı.

İddiaya göre; akşam saatlerinde eşiyle beraber Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda yürüyen Topbaş ile kendilerini Ülkü Ocakları mensubu olarak tanıtan bir grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle olay kavgaya dönüştü.

GAZETECİYE SOKAK ORTASINDA SALDIRI

Gerginliğin artması üzerine grubun Topbaş’a saldırdığı, yaşanan arbede sırasında Topbaş’ın kıyafetlerinin yırtıldığı öne sürüldü. Olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olayın ardından Süleyman Topbaş’ın polis merkezine giderek şikâyetçi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

İGF Genel Başkan Yardımcısı Serkan Torun, saldırıyı sert bir şekilde kınayarak olayın sadece Topbaş’a yönelik bir fiziki müdahale olmadığını, aynı zamanda basın özgürlüğüne ve ifade hürriyetine karşı yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi.

"Meslektaşımız Süleyman Topbaş’a, eşinin yanında gerçekleştirilen bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Kim olursa olsun, hangi düşünceye veya yapıya mensup bulunursa bulunsun, bir gazetecinin susturulmaya çalışılması, hele ki böylesine çirkin bir yöntemle hedef alınması asla kabul edilemez. Bu olay, sadece bir gazeteciye değil; halkın haber alma hakkına, basının özgür iradesine ve toplumun ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır." diyen Torun, yetkililere şöyle seslendi: