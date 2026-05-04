Akit'in hedef gösterdiği gazetecinin babası açığa alındı

Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kurumda müdür yardımcısı olarak çalışan ve 30 yıllık kamu görevlisi olan Hasan Toprak, görevden uzaklaştırıldı. Bu kararın, BirGün muhabiri olan kızı Sarya Toprak’ın Gülistan Doku dosyasına dair yaptığı haberin hemen sonrasında alınması dikkat çekti. Yeni Akit ise Toprak ailesini açık biçimde hedef aldı.

BirGün’ün aktardığına göre, KESK üyesi de olan Hasan Toprak hakkında, kurumda görevli bir personelin yaklaşık iki ay önce yaptığı başvuru üzerine idari soruşturma başlatıldı. Söz konusu şikâyette Toprak’a “mobbing” ve “dini değerlere hakaret” suçlamaları yöneltildi.

Ancak dosyada bu iddiaları destekleyen herhangi bir somut delil bulunmadı. Yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan soruşturma sürecinde Toprak görevini sürdürmeye devam etti.

Soruşturma kapsamında kurum çalışanlarının ifadeleri alınmasına rağmen bu süre zarfında herhangi bir görevden uzaklaştırma kararı uygulanmadı. Ne var ki süreç henüz tamamlanmamışken, 29 Nisan tarihinde ani bir kararla Toprak görevinden uzaklaştırıldı.

YENİ AKİT’İN HEDEF GÖSTERMESİ SONRASI KARAR GELDİ

Kararın, Hasan Toprak’ın kızı Sarya Toprak’ın, Gülistan Doku dosyası çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli Uğurcan Açıkgöz hakkında yaptığı haberin ardından gelmesi dikkat çekti. Haberde, Açıkgöz’ün uzun namlulu silahlarla verdiği fotoğraflar ile amcası Cihan Açıkgöz’ün, Doku’nun kaybolduğu dönemde AKP Tunceli İl Başkanı olduğu bilgisine yer verilmişti. Cihan Açıkgöz’ün halen AKP İzmir İl Yönetim Kurulu’nda olduğu belirtildi.

Bu haberin ardından Sarya Toprak, 18 Nisan’dan itibaren Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından hedef gösterildi. Say’ın paylaşımlarını takiben Yeni Akit’te yayımlanan haberde, Sarya Toprak’ın gazetecilik faaliyetleri suç unsuru gibi gösterilirken ailesi de haberin içine dahil edildi. Haberde Hasan Toprak’ın görev yaptığı kurum, mesleki geçmişi, KESK üyeliği ve sendikal faaliyetleri de hedef haline getirildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tüm bu gelişmelerin ardından, yaklaşık bir buçuk aydır hakkında soruşturma yürütülen ancak bu süre boyunca herhangi bir tedbir uygulanmayan Hasan Toprak’a, 29 Nisan’da görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Aynı gün İl Müdürlüğü’ne çağrılan Toprak’a karar sözlü olarak da iletildiği ifade edildi.