İBB davasında 31. celse: İmamoğlu 'çok güçlü olun' diyerek bugünü işaret etmişti!

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davasında 31’nci duruşma başlıyor. Dokuzuncu haftaya girilen yargılamada savunmalar sürerken, önceki celsede 15 tutuklu sanık tahliye edilmişti. İmamoğlu bu kararın ardından, "Çok güçlü olun, pazartesi yeni bir gün başlayacak" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 77 tutuklu 414 sanık duruşmanın dokuzuncu haftasında hakim karşısına çıkacak. 32’inci duruşmada sanıkların savunması dinlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturması tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DURUŞMALARDA DOKUZUNCU HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 37 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

15 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Nuri Cem Ceylan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez, Mehmet Kaya hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye kararının ardından İmamoğlu, duruşma salonundan ayrılırken "Çok güçlü olun, pazartesi yeni bir gün başlayacak, bu sabahtan daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

