İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada bugün 30. celse görülecek. Türkiye’nin yakından takip ettiği dava, Silivri’de devam ediyor.

Dünkü 29. celsede, savunmasının öne alınması için dilekçe veren ve etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Adem Soytekin’in avukatları savunma yaptı. Ardından Cebeci maden sahasına ilişkin suçlamalar kapsamında tutuklu bulunan Adem Başer kürsüye çıktı.

Bugünkü duruşmada önce Adem Başer’in avukatlarının savunmaları alınacak. Duruşmanın saat 16.00’ya kadar normal akışıyla sürmesi, bu saatten sonra ise mahkeme heyetinin tutukluluk durumlarını değerlendirmesi bekleniyor.

TAHLİYE BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKTI

Davada bugün tahliye kararları çıkabileceği belirtiliyor. Son tahliye kararları 2 Nisan’da görülen 15. duruşmada verilmişti. O celsede savcı 7 kişi için tahliye talep etmiş, mahkeme ise 18 kişinin tahliyesine karar vermişti.

Bu nedenle 30. celse, sanıklar ve avukatlar açısından kritik görülüyor. Mahkeme heyetinin gün sonunda vereceği ara karar, davanın bundan sonraki seyrini de etkileyecek.

DÜNKÜ DURUŞMADA TANSİYON YÜKSELDİ

celsede, Adem Soytekin’in kendisine küfür edildiğini söylemesi üzerine salonda tansiyon yükseldi. Soytekin, cezaevine dönüş sırasında ring aracında bazı sanıkların kendisi hakkında sinkaflı sözler söylediğini öne sürdü.

Mahkeme başkanı, Soytekin’in daha önce verdiği dilekçeyi hatırlatarak, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği için sözlü sataşma ve psikolojik baskıya maruz kaldığını belirttiğini aktardı.

Bu sırada Ekrem İmamoğlu da söz alarak duruma tepki gösterdi. İmamoğlu, “Çok ayıp ama biz zan altında kalıyoruz” dedi. Salonda farklı kişilerden itirazlar yükselirken, tartışma nedeniyle duruşmaya ara verildi.

JANDARMA TUTANAK TUTTU

Gerginliğe neden olan olayla ilgili jandarma tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi. Tutanakta, tutukluların cezaevine teslimi sırasında ring aracı seyir hâlindeyken araç içinde tartışma çıktığı belirtildi.

Tutanağa göre Soytekin, arkada yapılan konuşmaların kendisiyle ilgili olduğunu söyledi. Diğer tutuklular ise kendi aralarında şakalaştıklarını ve sözlerin Soytekin’e yönelik olmadığını ifade etti. Gerilimin ardından Soytekin’in güvenlik önlemleriyle araçtan indirildiği kayda geçirildi.

SOYTEKİN TAHLİYE İSTEDİ

Dünkü duruşmada Adem Soytekin’in avukatları, müvekkillerinin etkin pişmanlıktan yararlandığını ve belge sunduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Soytekin’in avukatı Ahmet Burak Bilgin, müvekkilinin Ekrem İmamoğlu hakkında herhangi bir beyan veya iddiada bulunmadığını söyledi. Bilgin, “Savcılığın liderden alınan bir talimat olduğuna dair bir iddiası veya delili de yoktur” dedi.

Avukat Simge Büyük ise suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasını reddettiklerini belirtti. Büyük, Soytekin’in hiçbir belgeyi gizlemediğini savundu. Soytekin’in diğer avukatı Salim Baki de müvekkilinin kimseyi suçlamak için beyanda bulunmadığını, amacının gerçeğin ortaya çıkması olduğunu ifade ederek tahliye ve beraat talep etti.

ADEM BAŞER SAVUNMA YAPTI

Dünkü celsede daha sonra Adem Başer savunma yaptı. Cebeci maden sahasına ilişkin suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunan Başer, Güney Cebeci şirketinde genel müdür olarak çalıştığını ve mali sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi.

Başer, Murat Gülibrahimoğlu’nun sahayı kendisinin yönettiğini belirtti. Fatih Keleş ve Murat Gülibrahimoğlu ile katıldığı toplantıların “örgüt toplantısı” olarak nitelendirilmesine itiraz eden Başer, bu toplantılara çalışan sıfatıyla katıldığını söyledi.

Başer, iddia edildiği gibi kaçak döküm sistemi kurulmadığını savundu. Cebeci’deki çalışmanın bir devlet projesi olduğunu belirten Başer, bölgede kurulan komisyonun başkanlığını İstanbul Valisi’nin yaptığını, İbrahim Bülbüllü’nün de İBB’yi temsilen komisyonda yer aldığını ifade etti.

Başer, savunmasında kişisel durumuna da değindi. 7,5 yaşındaki oğlunu 7 aydır göremediğini söyleyen Başer, eşinin dava nedeniyle çalıştığı üniversiteden çıkarıldığını, kendisinin de tutuklandıktan sonra şirkete atanan kayyum tarafından işten çıkarıldığını anlattı.

Başer, savunmasını şu sözlerle tamamladı: “Ben maaşlı bir çalışanım ve görevimi yerine getirdim. Belediyeden, valilikten, bakanlıktan teşekkür yazısı, plaket bekliyordum. İşimi iyi yaptım. Oğlumu çok özledim, tahliyemi talep ediyorum.”