Ankara bürokrasisi gece yarısı atamaları ile sarsıldı! İşte kulislerde konuşulanlar

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, gece yarısı yayımlanan atama kararlarının ardından Emniyet ve valiliklerdeki değişimin arka planına ilişkin kulis bilgilerini anlattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildi.

Ankara Valiliğine Aydın Valisi Yakup Canbolat atanırken, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ise Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek getirildi.

Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, kararların ardından kulislerde konuşulanları anlattı. Saymaz, atamalarda yalnızca idari değişikliklerin değil, bürokrasi içindeki dengelerin de öne çıktığını söyledi.

NEVŞEHİRLİLERİN YÜKSELİŞİ BAŞLADI

Saymaz, yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın Nevşehir Valiliği'nden bu göreve getirildiğini hatırlattı. Fidan’ın “Millî Görüş çizgisine yakın” ve Anayasa Mahkemesi üyesi Muhterem İnce’ye yakın isimler arasında değerlendirildiğini aktardı.

Saymaz, son dönemde bürokraside Nevşehirli isimlerin yükselişine de dikkat çekti. Akın Gürlek’in Nevşehirli olduğunu, Ali Fidan’ın da Nevşehir Valiliğinden Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildiğini belirtti.

Saymaz, bu tabloya ilişkin değerlendirmesinde dönem dönem bazı illerden gelen bürokratların öne çıktığını söyledi. Daha önce Konya ve Bayburt örneklerini veren Saymaz, “Dönem dönem bazı memleketler yükseliyor. Mesela kurum döneminde de Konyalıların yükselişini görmüştük. Merkez Bankası Başkanları döneminde Bayburtluların bir yükselişi vardı. Zaten Trabzonlularla Rizeliler hep ayaktalar, hep havadalar zaten. Onlar yani AK Parti iktidarında Doğu Karadeniz zaten hiç irtifa kaybetmedi. Zaman zaman bazı vilayetlerde bir artış oldu. Bayburt ve Konya ve en son Nevşehir'i görüyoruz." dedi.

EMNİYET'TE REYHANİLER İDDİASI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Maksut Yüksek’in daha önce Konya İl Emniyet Müdürü olduğunu hatırlatan Saymaz, Yüksek’in de Emniyet içinde farklı bir çevreyle anıldığını söyledi.

Saymaz, Yüksek’in “Reyhaniler” olarak bilinen grupla ilişkilendirildiğinin iddia edildiğini aktardı.

Saymaz, bu grubun Nakşibendiliğin Halidi kolu içinde, Erzincan merkezli bir yapı olarak tanımlandığını ifade etti. Saymaz, konunun uzmanı olmadığını da özellikle vurgulayarak, bu çevrenin Emniyet teşkilatı içinde daha çok polisler arasında bilindiğini söyledi.

ENGİN DİNÇ GÖREVDEN ALINDI

Saymaz’ın üzerinde durduğu isimlerden biri de merkeze çekilen Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç oldu. Saymaz, Dinç’in adının kamuoyunda uzun süredir bilindiğini belirterek, bunu Hrant Dink cinayeti sürecinde de tanındığını hatırlattı.

Dinç’in, Hrant Dink cinayetinden önce Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olduğunu hatırlatan Saymaz, Dink’in öldürüleceğine ilişkin ilk ihbarın da o dönemde Dinç’e ulaştığını söyledi. Dinç’in Hrant Dink davasında da yargılandığını belirtti.

Saymaz, Dinç’in son dönemde en çok Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla gündeme geldiğini ifade etti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Ankara Emniyeti’nde etkili olan Servet Yılmaz’ın, Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı döneminde tasfiye edildiğini söyledi. Saymaz’a göre Engin Dinç’in Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmesinin ardından Organize Şube kadroları değişti ve bu kadrolar ilk büyük dosya olarak Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yöneldi.

Dinç’in zaten gelecek ay emekli olacağını söyleyen Saymaz, bu nedenle merkeze çekilmesini doğrudan “tasfiye” olarak nitelemenin güç olduğunu, ancak emekliliğine kısa süre kala böyle bir adım atıldığını ifade etti.

BÜROKRASİDE YENİ DENGE

Saymaz, atamaların yalnızca görev değişikliği olarak okunmaması gerektiğini söyledi. Ali Fidan’ın Emniyet Genel Müdürlüğüne, Yakup Canbolat’ın Ankara Valiliğine, Maksut Yüksek’in ise Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmesinin, İçişleri bürokrasisindeki yeni dengeler açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.