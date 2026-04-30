Utku Caner Çaykara 'sezgiyle' mi tutuklandı? Avukatı 'Türkiye'de bir ilk' diye açıkladı

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının 25. oturumu Silivri’de tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı dosyada savunma makamı son beyanlarını mahkeme heyetine sundu.

İddianamede örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıl hapis cezası talep edilirken davanın dün gerçekleştirilen celsesinde avukatların savunmaları öne çıktı.

SEZGİYLE TUTUKLAMA İDDİASI SAVUNMAYA DAMGA VURDU

Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen oturumda tutuklu yargılanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal söz aldı.

Müvekkilinin herhangi bir somut delil olmaksızın sadece sezgilere dayanarak tutuklandığını söyleyen Köksal, "Müvekkilimiz sezgiye dayanarak tutuklandı. Bu Türkiye’de bir ilk. Müvekkilim işlemediği bir suçun cezasını çekmektedir. Bu artık infazdır. Ümitsiz miyiz peki? Hayır değiliz" dedi.

SAVUNMA MAKAMINDAN BERAAT VE TAHLİYE TALEBİ

Duruşma süresince söz alan çok sayıda tutuksuz sanık avukatı ise müvekkillerine yönelik suçlamaların dayanaksız olduğunu ileri sürdü.

Dosya kapsamında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarını destekleyecek somut verilerin bulunmadığını savunan avukatlar mevcut adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve yargılanan isimlerin beraat etmesini talep etti.