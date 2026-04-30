DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder için anma çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), geçtiğimiz yıl 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili, İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, için bir anma programı hazırladı.

Partinin resmi sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşılan duyuruda, vefatının 1.yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek olan törenin detaylarına yer verildi.

TÖREN PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Yapılan açıklamaya göre anma etkinliği 3 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Partinin paylaşımında Önder’den yoldaş olarak bahsedilirken, kendisini sevenlerin ve mücadele arkadaşlarının anma töreninde bir araya geleceği vurgulandı. Etkinliğin saati ise öğleden sonra 13.00 olarak netlik kazandı.

ADRES ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI

Anma töreninin adresi, merhum siyasetçinin istirahatgahı olan Zincirlikuyu Mezarlığı olarak belirlendi. DEM Parti tarafından yapılan çağrıda, şu ifadeler kullanıldı: