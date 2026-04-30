DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder için anma çağrısı

DEM Parti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için vefatının 1. yılında anma töreni düzenliyor. 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleşecek törene katılım çağrısı yapıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), geçtiğimiz yıl 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili, İmralı Heyeti üyesi ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, için bir anma programı hazırladı.

Partinin resmi sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşılan duyuruda, vefatının 1.yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek olan törenin detaylarına yer verildi.

TÖREN PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Yapılan açıklamaya göre anma etkinliği 3 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Partinin paylaşımında Önder’den yoldaş olarak bahsedilirken, kendisini sevenlerin ve mücadele arkadaşlarının anma töreninde bir araya geleceği vurgulandı. Etkinliğin saati ise öğleden sonra 13.00 olarak netlik kazandı.

ADRES ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI

Anma töreninin adresi, merhum siyasetçinin istirahatgahı olan Zincirlikuyu Mezarlığı olarak belirlendi. DEM Parti tarafından yapılan çağrıda, şu ifadeler kullanıldı:

Aramızdan ayrılışının birinci yılında sevgili yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i, sonsuzluğa uğurlandığı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda anıyoruz. 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te düzenlenecek anma törenine tüm dostlarını, yoldaşlarını ve halklarımızı davet ediyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

