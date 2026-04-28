Sırrı Süreyya Önder’in hayatı belgesel oluyor: Çekimler başladı

Geçen yıl 3 Mayıs tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşamı beyaz perdeye aktarılıyor.

Siyasetçi, yönetmen, senarist ve gazeteci kimliğiyle tanınan Önder’in hayatını ve siyasi mücadelesini konu alan belgesel projesinde hazırlıklar tamamlanarak çekim aşamasına geçildi.

"Süreyya" ismini taşıyan yapım kapsamında ilk kamera kayıtları Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında alınmaya başlandı.

MECLİS ÇATISI ALTINDA İLK ÇEKİMLER

Belgeselin çekim süreci için siyaset dünyasının önemli isimleriyle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Habertürk tarafından paylaşılan bilgilere göre, çekimler bugün TBMM’de başladı. Yapım ekibi ilk röportajlarını TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın makamlarında yapacak.

Meclis’teki çalışmaların ardından çekimlerin farklı mekanlarda devam edeceği ve Önder’in hayatına dokunan pek çok ismin tanıklığına başvurulacağı bildirildi.

ÇÖZÜM SÜRECİ

Siyasi kariyeri boyunca çözüm süreçlerinde üstlendiği kritik rollerle hafızalara kazınan Önder, özellikle toplumsal barış ve demokrasi vurgularıyla ön plana çıkmıştı. Terörsüz Türkiye ve Milli Dayanışma süreçlerinin tartışıldığı hassas bir dönemde hayatını kaybeden siyasetçinin belgeseli, o döneme dair az bilinmeyen unsurları ve sürece katkı sağlayacak değerlendirmeleri de bünyesinde barındıracak.

HELALLİK ÜZERİNE SON SÖZLER

Vefatından kısa bir süre önce helalleşme kavramı üzerine yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder, kendisinden hak talep eden herkese hakkını helal ettiğini, “Helallik ne ki… Ben helallik konusunda biraz zayıfım. Benden helallik isteyen herkese hakkım helaldir” sözleriyle dile getirmişti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

1962 yılında Adıyaman’da doğan Sırrı Süreyya Önder, siyasetçi kimliğinin yanı sıra sinemacı, yönetmen, senarist ve köşe yazarı olarak da tanınmaktadır. Bir dönem üniversitelerde sinema dersleri veren Önder, sanat ve medya alanında da çeşitli çalışmalarda bulunmuştur.

Siyasi kariyerinde 24. Dönem’de İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde ise Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiştir. DEM Parti’de siyaset yapan Önder, bu süreçte TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği ve Anayasa Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

TBMM Başkanvekilliği görevini de üstlenen Sırrı Süreyya Önder, bir çocuk babasıdır.