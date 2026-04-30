Seçimin zamanı değil ama sonucu belli!

Gençler bilmez.. Biz de unuttuk..

Eskiden parlamenter sistem diye bir şey vardı! Seçimi önde götüren partinin genel başkanı başbakanlık koltuğuna otururdu. Bu, malumun ilamı olduğu için gazeteciler, seçimin hemen ertesinde bakanların kim olacağını öğrenmeye çalışırdı.

Özellikle ekonomi ve dışişleri alanlarında muhtemel isimler havada uçuşurdu. İşte öyle günlerde, önce TRT’de daha sonra ATV’de birlikte çalıştığımız sevgili dostum Baki Şehirlioğlu başkentin ve siyasetin kıdemlisi olarak uyarırdı:

“Seçimden haftalar önce dilediğiniz isimlerle liste hazırlayın.. Nasıl olsa birkaç günde unutulacağı için, listenizdekilerin neden kabinede yer almadığını kimse sorgulamaz. Ama açıklamanın hemen öncesinde yanılırsanız, bunu da kimse unutmaz..”

Hemen her gün “erken / biraz erken / tam zamanına yakın” diye seçim tahminleri yapılmaya başlanınca Baki’yi hatırladım. Vakit varken uçabildikleri kadar uçuyorlar. Hele bir de tahminizin önüne “Saray’a yakın filan gazete ya da televizyon” unvanını yakıştırıp yapıştırıyorlarsa.. Havanızdan geçilmez.

Yine de temkinli olun derim. Zira Saray’daki ya da yakınlarındaki kaynak kim olursa olsun, seçim tarihine dair herhangi bir fikri olmadığını bilin.

Erdoğan ve çekirdek ekibi bile fikir sahibi değildir. İnanın!

Zira;

“• Bakalım ABD-İSRAİL-İRAN savaşı nasıl cereyan edecek?”

• Petrol fiyatları nereye kadar çıkacak ya da inecek?

“• Memlekette satacak yer kalmazsa nereden para bulunacak?”

• Dindar nesil projesi tutmayınca yerine ne konacak?

“ • İBB davası elde patladığına göre, acaba CHP’nin başına Kılıçdaroğlu’nu getirebilme projesi uygulanabilecek mi?”

Anlayacağınız, sadece birkaçını saydığım sorunlar arasında bile en uygun tarihi kestirebilmek bugünden mümkün değil.

Saray için şimdilik umutlar CHP kurultay davasının sonucuna ve Kılıçdaroğlu’na.. Bir de belki bir savaş haline bağlı sanki!

Bu konuda Erdoğan’a müjdeli haber Vatan Partisi genel başkanı Doğu Perinçek’ten geldi.

Ulusal Kanal’daki bir yayında gazeteci Nuray Başaran, Perinçek’e CHP’nin “önceki” Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi sordu.

Perinçek ise soruya, “Kılıçdaroğlu aynı zamanda bir sonraki CHP Genel Başkanı” yanıtını verdi.

Bravo! Perinçek mahkemenin ne karar vereceğini “anlamış”.. Kılıçdaroğlu’nun, aslında artık herkesin bildiği kararını” bir kez daha duyuruvermiş.

Mahkeme 6 Mayıs’ta.. Yani Denizler’in darağacına yürüdükleri günün yıldönümünde. O günün notlarına bir de siyasetin mahkumiyeti mi eklenecek, göreceğiz.

Ama.. Ne yapsalar nafile.

Olmuyor.

* * *

Atatürk’ü unutturmaya, itibarsızlaştırmaya çalıştılar, olmadı. Gençler tam aksine Atatürk Çağı başlattı. CHP’yi bitirmek için her yolu denediler, olmadı. Ekrem İmamoğlu mahkemede, Özgür Özel meydanlarda devleşti.

Dindar nesil dediler. Bunun için “devlet içinde devlet gibi” bir Diyanet kadrosu yarattılar. Kadrolara ve etkinliklerine milyarlar akıttılar. Olmadı. Sonuç, ne mutlu ki şeriat heveslileri için bir hüsran!

Sonucu “içerden biri” anlatmasa inanmayacağız. Ancak eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Akit TV’deki bir programda dindar nesil hakkında “samimi itiraflarda” bulundu:

“İl temsilcilerinin verdiği raporlar var. Mesela bundan 10 sene veya 12-13 sene önce başladı bu seçmeli dersler. Kur'an-ı Kerim seçmeli ders olarak konuldu. Peygamber Efendimizin Hayatı (Siyer) seçmeli ders olarak konuldu. Diyelim ki ilk konulduğu sıralarda %30'lar, %25'ler kadar bir okulun öğrencisi seçiyorken, şu anda %5'lere düştüğünü görüyoruz. %5'lere, %4'lere düşen yerler var.”

Diyor ki Audisini sevdiğimiz Erbaş,

“Seçmeli dersler, dönem başlamadan bir ay öncesinden itibaren seçilmeye başlanır. Biz o dönemde Türkiye'nin 90 bin camiinde 'Muhterem kardeşlerim, seçmeli derslerin seçilme süreci başlamıştır. Lütfen çocuklarınıza Kur'an-ı Kerim derslerini, Peygamber Efendimizin Hayatı derslerini seçtirin. Seçilmesine destek olun, yönlendirin' diye hutbe hazırlatıyoruz. 4 bine yakın vaizimiz de cuma günleri cemaati uyarıyor.”

Siz o cami cemaatindeki yoksulların hayat yükünü görmezden gelin. Tek umutlarının, evlatları için iyi bir eğitimle düzgün bir meslek olduğunu anlamayın.

Onlara ancak orta çağa açılan kapıları pencereleri gösterin.

Sonra da “dindar nesil projemiz neden tutmadı” diye hayıflanın.

Konuyla ilgisi yok ama, not etmeden geçemeyeceğim. Ali Erbaş’ın konuk olduğu programı Erkan Tan sunuyormuş. Hani ATV, aHaber stüdyolarında bir zamanlar “ver mehteri” diye coşan ve coşturduğunu zanneden.. Daha sonra geçtiği TV 8’de Fethullah Gülen’e dönmesi için adeta yalvaran sunucu!

Bugün Akit TV’nin tanıtım videosunda “yıllardır yiğitçe memleketin hainlerine göğüs geren televizyoncu” diye takdim ediliyor.

Erkan Tan.. Ali Erbaş.. Saray’ın algı operatörleri onlar ve “gibilerinden” çok şey umuyordu. Ellerinde patladılar!

Adını onların yanına yazarken üzülüyorum, utanıyorum ama Kılıçdaroğlu da, daha yakın zamanda kendisiyle alay eden Erdoğan’ın umudu. Koltuğa tekrar oturabilmek için CHP’yi parçalamayı göze alıyor.

Ama yazın bir kenara.. Dindar nesil gibi o proje de tutmayacak.

İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’ın “TSUNAMİ” benzetmesi yaptığı toplumsal dalga ve sonucuyla ilgili yorumunu aklınızın köşesine mıh gibi yerleştirin:

“Türkiye’de ne zaman seçim olacak belli değil ama seçimin sonucu belli; en az 20 yıllık iktidar geliyor.”