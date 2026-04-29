Yine Yıldızlar SSS Holding! Bakanın ‘artık ruhsat yok’ dediği gün yenisi verildi

Aylardır maaşlarını alamayan Yıldızlar SSS Holding’e ait Doruk Madencilik işçileri, 17 günlük mücadeleleri sonucunda haklarını aldılar. Bağımsız Maden-İş yöneticileri ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yaptıkları dünkü görüşmede sorun çözüldü.

Ancak Yıldızlar SSS Holding’in kirli sicili, sadece Doruk Madencilik ile sınırlı değil. Bunu da bizzat Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı.

Bakan dün sert sözlerle şirkete tepki gösterdi. “İşçinin alacakları var. Fırıncıyla servisçiyle hep problemleri var. Buradaki kömür santralinde de 2-3 yıldır var. Biz müdahale ediyoruz sürekli. Her işlerinde böyleler” dedi.

“Onca ruhsatı nasıl aldı? Kömürüne alım garantisi niye verildi?” sorularını ise Bakan, şöyle yanıtladı:

“Yerli üretim kömüre 2029 yılına kadar satın alma garantisi için Meclis'ten yetki alındı. Eğer alım garantisi vermesek çalışma şansları yoktu. İşçiye borcu olana bu garanti verilmez dedik. Devlete borcu olana teşvik veremeyiz dedik. Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem.”

Ancak Bakan’ın bu açıklamayı yaptığı 28 Nisan günü, yani dün, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Taşınmaz Komisyonu, maden işletmek için kimlere arazi tahsisi yapılacağını duyurdu.

YENİ LİSTENİN 48. SIRASINDA

Listenin 48’inci sırasında Doruk Madencilik’in sahibi Sebahattin Yıldız da bulunuyor. Böylece Sebahattin Yıldız’ın, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde bulunan 3S Enerji ve Maden şirketinin Çankırı’ya bağlı Orta ilçesindeki kömür madeninin faaliyete geçmesi için hiçbir engel kalmadı.

Doğudan Bakanlığa bağlı Taşınmaz Komisyonu önemli bir kurum.

2018’de Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kuruldu. Görevi, kamu kurumlarının mülkiyetindeki taşınmazların madencilik faaliyetlerine açılıp açılmayacağına karar vermek. Komisyon, ruhsat veren bir merci değil ama ruhsatın fiilen kullanılabilir hale gelmesini sağlayan taşınmaz kararlarını alma yetkisine sahip. Maden ruhsatı verilmiş olsa dahi, taşınmaz tahsisi olmadan şirket faaliyete geçilemiyor.

Şirket veya şahıs ruhsat için Ruhsatı Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) başvuruyor. Eğer söz konusu maden kamuya ait bir arazideyse MAPEG başvuruyu Taşınmaz Komisyonu’na sevk ediyor. Komisyon nihai kararı alıyor. Komisyonun hayati bir görevi de var. MAPEG ihale yapıp ruhsatı verse dahi, ihalenin kamu yararına olup olmadığını komisyon denetliyor.

Belki Bakan Bayraktar’ın gözünden kaçmıştır. Fakat tam da şirkete bir daha izin vermeyeceklerini öfkeyle söylediği gün, kendisine bağlı komisyonun kararı ile Yıldız, yeni kömür madenini de faaliyete geçirmiş oldu.

SEBAHATTİN YILDIZ RUHSAT ZENGİNİ

Sebahattin Yıldız tam bir ‘ruhsat zengini.’ Son yıllarda çok sayıda altın madeni ruhsatı aldı. Ruhsat sayısı 2364 adet. Şu haritayı bizzat şirketi yaptı. Anadolu neredeyse ona ruhsatlanmış gibi.

Kısaca Bakan “Bir daha ruhsat yok” diyor ve kömür alım garantisini mecburen yasadan dolayı sürdürdüklerini söylüyor fakat Bakanlık istediği taktirde Yıldız’ın çok sayıda ruhsatını Taşınmaz Komisyonu’nun yetkisine dayanarak iptal edebilir.