Murat Ülker'i Ali Koç nasıl ikna etti! Aydınlar seçilirse stadın yeri değişecek mi?

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreler artık olağan hale geldi!

Her sene bir kongre! Şimdiki 6-7 Haziran tarihinde.

Sadettin Saran kongre kararını aday olmayacağını duyururak açıkladı.

Yıllardır yanıp tutuştuğu başkanlığın öyle kolay olmadığını kısa sürede anladığını gösteriyor bu. Ama kongre kararı alıp da "Ben yokum" demekle bitiyor mu bu iş. Cevaplaması gereken sorular yok mu?

"Madem olağanüstü kongre kararı alıp, bırakacaktın da bir gün önce teknik direktörü göndermenin nedeni nedir?" demeyecekler mi mesela.

Kovun gitsin! Kurtardınız mı şimdi paçayı: Sadettin Saran Tedesco'yu bu yüzden mi gönderdi?

"Zaten lig bitti bitiyor. Böyle radikal bir kararı niçin alıyorsun? Yeni gelecek olan başkana bırakman gerekmez miydi?" diye sormayacaklar mı?

"Fenerbahçe başkanlığı bu kadar basite alınacak bir mevki mi? Ateş almaya mı geldin bu kulübe?" sorusuna yanıt aramayacaklar mı?

"Takımı hocasız, santrforsuz bırakmana, kulübü bu kadar kısa sürede borca sokmana" sessiz mi kalacaklar?

Ya geleceği harcamana! "Madem bırakıp gidecektin de sponsorlukların gelecek sezonlardaki paralarını niye istedin, aldın, harcadın" demeyecekler mi?

ALİ KOÇ VE MURAT ÜLKER REDDETTİ

Sponsorluklar demişken şunu da belirteyim.

Sadettin Saran, seçimi kaybetmesine rağmen Fenerbahçe için milyarları bırakan, sponsorluğunu da uzatan Ali Koç'tan da istemiş bunu. Yani sponsorluğun ilk ödemesini alınca, gelecek yıllardaki parayı da istemiş. Ali Koç reddetmiş bunu. "Geleceği harcayamazsın" diyerek.

Aynı şekilde Murat Ülker de.

Murat Ülker zaten Sadettin Saran gelince sponsorluktan vazgeçmeyi düşünmüş. Ama Ali Koç girmiş devreye. "Burada önemli olan Fenerbahçe" diyerek Ülker'in sponsor olarak kalmasını sağlamış. Hatta gelecek sezon Fenerbahçe Beko'nun Fenerbahçe Ülker olacağını da duydum. İşte Murat Ülker'den de istenmiş erkenden gelecek yılların ödemeleri. O da Ali Koç gibi reddetmiş.

Ali Koç ve Murat Ülker herkesten erken anlamışlar sanırım; Sadettin Saran'ın bu işi götüremeyeceğini. "Bari geleceği har vurup harman savurmasınlar" diye düşünmüşler demek ki.

MEHMET ALİ AYDINLAR VE 3 TEMMUZ

Aday olacağını söyleyen Mehmet Ali Aydınlar'a gelince...

Başkan seçilirse iyi mi olur, daha kötü mü; bilemem.

Bildiğim Mehmet Ali Aydınlar denince hemen her Fenerbahçeli'nin aklına 3 Temmuz süreci geliyor.

O dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'ydı kendisi. Fenerbahçe Fetö kumpası olduğu kanıtlanan o süreçte hem maddi hem manevi çok ama çok ağır yara aldı. Başkanı bile (Aziz Yıldırım) kumpasla cezaevine konuldu.

Fenerbahçe'nin hakkını koruyacağına yangına körükle gitmesini bilmem unutmuşmudur kongrede oylarını isteyeceği üyeler.

Büyük bütçeyle geliyormuş. Fenerbahçe'nin o dönem yüzünden uğradığı maddi zararı karşılama sözünü verecek belki de. Peki manevi yara nasıl kapanacak?

Ben en çok Aziz Yıldırım'ın bu adaylığa ne diyeceğini merak ediyorum.

Duyduğuma göre bir kaç gün içinde geniş kapsamlı bir açıklama yapacakmış. Ne diyecek bilemiyorum. Belki adaylığı, belki de aday olmayacağını açıklayacak, ya da kime destek olacağını anlatacak.

FENERBAHÇE STADI TAŞINACAK MI?

Asıl önemli bir problem bela olmak üzere Fenerbahçe'nin başına.

Stadın yerinin değiştirilmek istendiği ile ilgili iddialar dolaşıyor ortalıkta.

"Fenerbahçe'ye Maltepe'de yer gösterilecek, stat oraya yapılacak" deniyor. Stadın şu andaki yerini çok değerli tabi; kimbilir yerine ne inşa edilmek isteniyor.

Diyeceğim o ki; Fenerbahçe başkanı olacak kişiyi onca problemin yanında bir de bu en büyük problem bekliyor olabilir.

Bunun da açıklığa kavuşturulması gerekmiyor mu?

Sahiden de stadın yeri isteniyor mu?

Sahiden de Maltepe'ye mi taşınacak stat?

Mehmet Ali Aydınlar seçilirse izin verecek mi buna?

Adaylığını açıklayacak isimlerin de cevap vermesi lazım bu soruya.

Cevap versinler ki öğrensin Fenerbahçe camiası. Bir tarih yok edilecek mi, yoksa sürecek mi?

Çünkü Fenerbahçe'nin ruhu var orada.