Hacıosmanoğlu istifa: Hakemlere bunu yaparsan hakemler de bunları yaparsa

Maalesef futbolda yatırımların karşılığını alamıyoruz.

Herkes herkesle kavgalı.

Hakemlerden şikayet etmeyen yok.

TFF Başkanı ve yönetimi başka bir dünya.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gitmesini kendi başarısı gibi görüyor. Yapılması imkansız olan yere yapmayı planladığı hayali villaları futbolculara vaadedip, izinleri koparmaya ve önünü açmaya çalışıyor.

Çoğu Avrupa'da oynayan futbolcularımızın oluşturduğu jenerasyon üzerinden prim yapmak hedefi. İktidara yakın olmak için çabalıyor.

Milli takımımız Dünya Kupası'nda ama... Dünya Kupası'nda tek bir hakemimiz bile yok. Nedenini anlatamıyor.

MHK Başkanı zaten ortada yok.

Göz göre göre büyük yanlışlar yapan, birinin ak dediğine diğeri kara diyen, standartları olmayan, pozisyon almasını bile bilmeyen hakemlere mahkumuz sanki. Kimse aldırmıyor.

Bakın şuraya tek tek isimlerini ve ülkelerini yazıyorum. FIFA'nın açıkladığı 2026 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemleri sıralıyorum. 50 ülkeden 52 orta hakem:

Abdulrahman Al Jassim (Katar), Khalid Al Turais (Suudi Arabistan), Yusuke Araki (Japonya), Omar Abdulkadir Artan (Somali), Pierre Atcho (Gabon), Ivan Barton (El Salvador), Dahane Beida (Moritanya), Juan Gabriel Benitez (Paraguay), Juan Calderon (Kosta Rika), Raphael Claus (Brezilya), Ismail Elfath (ABD), Espen Eskas (Norveç), Alireza Faghani (Avustralya), Yael Falcon Perez (Arjantin), Drew Fischer (Kanada), Cristian Garay (Şili), Katia Garcia (Meksika), Mustapha Ghorbal (Cezayir), Alejandro Hernandez (İspanya), Dario Herrera (Arjantin), Jalal Jayed (Fas), Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Yeni Zelanda), Istvan Kovacs (Romanya), François Letexier (Fransa), Ma Ning (Çin), Adham Makhadmeh (Ürdün), Danny Makkelie (Hollanda), Szymon Marciniak (Polonya), Maurizio Mariani (İtalya), Hector Said Martinez (Honduras), Amin Mohamed (Mısır), Oshane Nation (Jamaika), Glenn Nyberg (İsveç), Michael Oliver (İngiltere), Omar Al Ali (Birleşik Arap Emirlikleri), Kevin Ortega (Peru), Tori Penso (ABD), Joao Pinheiro (Portekiz), Ramon Abatti (Brezilya), Cesar Ramos (Meksika), Andres Rojas (Kolombiya), Sandro Schaerer (İsviçre), Ilgiz Tantashev (Özbekistan), Anthony Taylor (İngiltere), Gustavo Tejera (Uruguay), Facundo Tello (Arjantin), Abongile Tom (Güney Afrika), Clement Turpin (Fransa), Jesus Valenzuela (Venezuela), Slavko Vincic (Slovenya), Wilton Sampaio (Brezilya), Felix Zwayer (Almanya).

Bir de 88 yardımcı, 30 da VAR hakemi var.

Ama bizden kimse yok.

Ben utanıyorum.

Cezayirli var.

Yeni Zelandalı var.

Faslı var.

Honduraslı var.

Özbek var.

Jamaikalı var.

Güney Afrikalı var.

Moritanyalı var Moritanyalı.

Türk yok!

Siz utanmıyor musunuz?

HAKEMLERİ REHİN ALAN TFF BAŞKANI OLUR MU?

Zaten hata bizde. Biz "Hakemleri rehin alan kulüp başkanı" olarak dünya futbol tarihine geçen bir ismi TFF Başkanı yaparsan; budur işte geleceğin yer.

2015-2016 sezonunda beyefendinin Trabzonspor başkanıyken kararlarına kızdığı hakemleri stadyumda soyunma odasında kapılarını kilitlettirip saatlerce rehin tutması unutulacak bir olay mıdır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aramasaydı daha da tutacaktı; düşünün yani!

Ondan sonra bu kişiyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yaptık biz.

Seçtiği MHK Başkanı ile Türk hakemliğini getirdiği yeri gördük işte.

İki büyük takımın maçına peş peşe aynı hakemin defalarca kez verilmesini gördük.

Görevlendirmelerde adam kayırmacılığı gördük.

İnanılmaz hatalarına-yanlışlarına rağmen ertesi hafta yetersizlikleri belgelenen hakemlere yine görev verildiğini gördük.

Aynı pozisyonlardan sonra bir futbolcunun kırmızı kart gördüğünü, bir başkasının görmediğini, aynı pozisyonlara farklı farklı kararlar verildiğini gördük. VAR kararlarında çekilen çizgilerdeki yamuklukları gördük zaman zaman.

Gördük de gördük!

Yorumculuk yapan, gazetelerde yazan eski hakemlerin defalarca kez uyarmalarına, hemen hemen her hafta oynanan maçlardan sonra anlatmalarına rağmen hiç aldırılmadığını gördük.

Neyi görmedik?

Son dönemde Türk futbolunda doğru dürüst bir hakem görmedik.

Neden?

Biz hakem yetiştiremiyor muyuz?

Taa 1974'te Dünya Kupası'nda maç yöneten Doğan Babacan başka ülkede mi yetişti?

2014 Dünya Kupası'nda göğsümüzü kabartan Cüneyt Çakır dışardan mı geldi?

O Cüneyt Çakır ki... Bizimkilerin dışladığı... Gürcistan'ın havada kapıp MHK Başkanı yaptığı Cüneyt Çakır, yine çağrıldı Dünya Kupası'na biliyor muydunuz? Yönetici olarak gidecek bu kez.

Düşünebiliyor musunuz; Dünya Kupası'nda gururumuz Cüneyt Çakır tanıtılırken, altına Gürcistan MHK Başkanı yazılacak.

Bizim MHK Başkanı ise... TFF Başkanı izin verirse seyirci olarak gider belki maçlara.

Neyse... Daha ne diyeyim!

Hakemlere bunu yaparsan, hakemler de bunları yaparsa... Ne işleri var Dünya Kupası'nda!

Allahtan Cüneyt Çakır var.

Pasaportu Türk bari her ne kadar Gürcistan MHK Başkanı olsa da...

Hacıosmanoğlu da Ferhat Gündoğdu da istifa etmek için daha neyi bekliyorlar acaba?