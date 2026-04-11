45. İstanbul Film Festivali başladı

Bu hafta İstanbul’un kültür sanat cemrelerinden olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali’nin basın bültenini sizlerle paylaşacağım. Festival gene oldukça kapsamlı, zengin film seçkilerini içeriyor. Sansür ve boykot çağrıları da festivallerin ana başlıklarından biri oldu. Geride bıraktığımız 76. Berlin Film Festival (Berlinale), Gazze’de olanlara sessizliği, İsrail’e yönelik tutumu ve festival yönetiminin Filistin yanlısı ifadelere getirdiği kısıtlamalar, “sanatın siyasi olmadığı” görüşü nedeniyle protesto edilmişti.

İstanbul Film Festivali ise ‘‘Nerdesin Aşkım?’’ bölümünün, iki senedir festival programından çıkartılmış olmasıyla protestoların hedefinde. Bianet’te çıkan haberde, bu yıl programda kuir filmlerin neredeyse hiç yer almadığını belirtilirken, kültür-sanat çalışanı Arda Özen, festivalin kurumsal eleştiri vermediğini ve seyirciyi görmezden geldiğini belirterek şunları dile getirmişti; “2025, ‘Aile Yılı’ adı altında, daha önce duyduğumuz faşist ayak seslerinin somutlaştığı bir yıldı. İstanbul Film Festivali de geçen yılki bu baskılardan öyle etkilenmiş olmalı ki, kuir film seçkisi ‘Nerdesin Aşkım?’ı programından gerekçesiz kaldırdı ve tutmayacağını bildiği bir vaat verdi: ‘Seneye görüşürüz.’ Söz konusu tercih, LGBTİ+’lara ve filmlerinde LGBTİ+ karakterlere yer veren sinemacılara yönelik açık bir şiddettir. Çünkü sansür; üretim, dolaşım ve alımlama süreçlerine sirayet eder ve güç ilişkisi kurar.”

Farklı seslerin susturulduğu, renklerin soluklaştırıldığı ve baskı yöntemlerinin 50 tonunun uygulandığı günümüzde festivaller hala çok kıymetli ve destekçileriyle, seyircileriyle ayakta tutulması gereken şenlikler.

Gelelim festival ile ilgili bilgilere. 45. İstanbul Film Festivali, dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 127 uzun metrajlı ve 13 kısa filmden oluşan zengin bir program sunuyor. Gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla söyleşi ve özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak festivalin hafta içi gündüz seanslarında öğrenci bileti kontenjanı sınırsız. Festival, 19 Nisan’da sona erecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, 8 Nisan Çarşamba akşamı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen açılış galasıyla başladı.

Galada festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü, oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi’ye verildi. Yeşilçam’ın iz bırakan oyuncularından Aydan’a ödülünü usta oyuncu Nur Sürer takdim etti. Efsanevi belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi’ye ise ödülü, festival direktörü Kerem Ayan tarafından sunuldu. Törende ayrıca Kerem Ayan ve daha önce festival direktörlüğünü üstlenmiş olan Hülya Uçansu ile Azize Tan tarafından 40 yıl boyunca İstanbul Film Festivali ekibinde yer alan Nuray Muştu’ya sinema emek ödülü takdim edildi.

45. İstanbul Film Festivali’nin açılış filmi, Alba Rohrwacher ile Elio Germano’nun başrollerini paylaştığı, yönetmen Isabel Coixet’in son filmi Üç Veda / Three Goodbyes gösterildi.

Festival seçkisinde, dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenlerin ve genç yeteneklerin son filmlerinin yanı sıra dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor. Festival kapsamında 11 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve farklı etkinlikler de yer alıyor.

İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması; Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Paribu Cineverse Nautilus olmak üzere yedi salonda yapılıyor.

Festival kapsamında ayrıca Borusan Müzik Evi’nde “Film Gibi Şehir” başlıklı bir sergi gerçekleştiriliyor. Ücretsiz ziyaret edilebilecek sergide 1920’lerden 1970’lere, içinde İstanbul geçen 34 filmin illüstrasyon afişleri yer alacak. Sergi, 17 Nisan’a kadar hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

45. İstanbul Film Festivali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleştiriliyor. Festival’in ana sponsorluğunu N Kolay üstleniyor. Festivalin gerçekleşmesine çeşitli şekillerde katkılar sunanların listesini yazımın sonuna ekledim.

Festivalde de gösterilecek ve İstanbul’da çekilmiş üç filmden (Rusya’dan Sevgilerle, Tenten İstanbul’da ve Acı Hayat) ilham alınarak hazırlanan festival afişleri İstanbul sokaklarını ve festival sinemalarını donatıyor.

Devam eden 45. İstanbul Film Festivali hakkında ayrıntılı bilgi için size link bırakıyorum. film.iksv.org

