Evinde silahı olanlara kasa zorunluluğu geliyor! Okul saldırısı milat oldu

Bireysel silahlanmaya karşı denetimlerin sıkılaştırılması için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Kahramanmaraş’taki okul saldırısının, birinci sınıf emniyet müdürünün ruhsatlı silahlarıyla gerçekleştirilmesi, silah ruhsatlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ruhsatlı silah sahiplerinin evlerinde güvenlikli özel kasa bulundurması zorunlu hâle getirilecek. Düzenlemeyle silahların çocukların erişemeyeceği şekilde saklanması ve ailelere yönelik denetimlerin artırılması hedefleniyor.

DENETİM YILDA BİRE İNEBİLİR

Mevcut uygulamada beş yılda bir yapılan denetim ve kontrol süreçlerinin yılda bire indirilmesi de gündemde.

Ruhsat alacak kişilerin belirli aralıklarla psikolojik testlerden geçirilmesi de düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında bulunuyor.

Bugünkü uygulamada ruhsat alınması, silah sahipliği için yeterli kabul ediliyor. Ancak denetim, eğitim ve psikolojik değerlendirme süreçlerinin sınırlı kalması eleştirilere neden oluyor.

OKUL SALDIRISI TÜRKİYE'Yİ SARSTI

Mersin'de 15 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrenim gördüğü okula gidip Emniyet Müdürü babasının tabancaları ile katliam yaptı. Mersinli, babasının tabancaları ile okuldaki öğrencileri ve bir öğretmeni öldürdü. Mersinli'nin silahlara kolay ulaşımı büyük tartışma olmuştu. Baba ve anne saldırının ardından tutuklanmıştı.