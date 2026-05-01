Megakent İstanbul nisan ayı boyunca yağışlı bir havanın etkisi altında kalmasına rağmen barajlardaki su seviyesi istenen noktaya bir türlü ulaşamadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel veriler baraj havzalarındaki su miktarının nisan sonu itibarıyla aşağı yönlü bir ivme kazandığını kanıtladı.

Uzmanlar yaz kapıya dayanmışken ortaya çıkan bu tabloyu ciddi bir uyarı olarak değerlendiriyor.

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ istatistiklerine bakıldığında barajlardaki su miktarının nisan ayı ortasından bu yana durağan yapısını kaybettiği anlaşılıyor. Tarihler 18 Nisan’ı gösterdiğinde yüzde 70,39 olarak kayıtlara geçen doluluk oranı 28 Nisan’da yüzde 71,7 seviyesine çıksa da bu yükseliş uzun sürmedi. Takip eden günlerde su seviyesi yeniden gerilemeye başladı.

ARTIŞ KALICI OLMADI

Resmi verilere göre 29 Nisan tarihinde yüzde 70,99 olan doluluk miktarı 30 Nisan günü yüzde 70,93 seviyesine kadar indi. Bugün yayımlanan son rakamlar ise su seviyesinin yüzde 71,13 olduğunu gösteriyor.

Bir önceki güne kıyasla küçük bir artış yaşanmış olsa da mevcut oranlar geçen yılın aynı dönemine göre düşük kalmaya devam ediyor. Yağışlı havaya rağmen su miktarının bu seyirde ilerlemesi kentteki su kullanımının kaynakların besleme kapasitesinden daha yüksek olduğunu somut bir şekilde ortaya koyuyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (1 MART 2026)

Ömerli Barajı: %94

Darlık Barajı: %87,86

Elmalı Barajı: %92,04

Terkos Barajı: %58,03

Alibey Barajı: %66,63

Büyükçekmece Barajı: %56,65

Sazlıdere Barajı: %45,7

Istrancalar Barajı: %36,6

Kazandere Barajı: %60,62

Pabuçdere Barajı: %60,63

SON 10 YILIN EN KÖTÜ İKİNCİ TABLOSU

İklim bilimciler İstanbul’un barajlarındaki mevcut durumu mercek altına alırken son 10 yıllık veri setleri üzerinden çarpıcı uyarılarda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından gerçekleştirilen teknik inceleme megakentin son 10 yıllık süreçteki en düşük ikinci su seviyesiyle karşı karşıya kaldığını kanıtladı.

TARİHSEL ORTALAMALARIN ÇOK GERİSİNDE KALINDI

Geçtiğimiz yıl tecrübe edilen olağanüstü kuraklık dönemi istisna tutulduğunda İstanbul’un su rezervlerinin tarihsel ortalamaların oldukça altında seyrettiği görülüyor. Bilim insanları mevcut tabloyu kentsel yaşam için stratejik bir tehdit olarak nitelendirirken su sıkıntısının kapıda olduğu görüşünde birleşiyor.

Megakentin su geleceği nisan ayı yağışlarına rağmen istenilen güvenli bölgeye ulaşamadı.

MELEN VE YEŞİLÇAY OLMASA ŞEHİR SUSUZ KALACAK

İstanbul genelinde günlük su tüketimi 3 milyon metreküp sınırını aşarak rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Kentteki barajların tek başına bu devasa talebi karşılama kapasitesi bulunmadığı için Melen ve Yeşilçay hatlarından kesintisiz olarak su aktarımı yapılıyor.

Dış kaynaklardan sağlanan 267 milyon metreküplük destek kentin susuz kalmasını engelleyen en kritik faktör olarak kayıtlara geçiyor. Yaklaşık 1,5 milyar metreküp olan yıllık toplam su ihtiyacı bu dış hatlar üzerinden gelen takviyelerle dengelenmeye çalışılıyor.

İKLİM KRİZİ HAVZALARI TEHDİT EDİYOR

Uzman raporlarına göre İstanbul’daki barajların tamamı dolu olsa dahi kentin devasa büyüklükteki su gereksinimini karşılamaya yetmiyor. Kontrolsüz kentsel yapılaşmanın su toplama havzalarını daraltması ve derinleşen iklim krizi su yönetimini her geçen gün daha zor bir hale getiriyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artacak olan talep karşısında mevcut kaynakların nasıl korunacağı sorusu güncelliğini koruyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini gündeme getirir.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Havzalardaki doluluk seviyesi, mevcut su hacminin barajın maksimum depolama sınırına bölünmesiyle ortaya çıkar. Ortaya çıkan katsayının 100 ile çarpılması sonucunda doluluk yüzdesi saptanır. Örneğin, 500 milyon metreküp su kapasitesine sahip bir barajda 100 milyon metreküp su bulunması, doluluk oranının yüzde 20 olduğunu gösterir. (AA)