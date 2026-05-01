ASKİ nisan ayı raporunu açıkladı: Doluluk oranı geçen yılı katladı

Ankara genelinde nisan ayı boyunca etkisini sürdüren yoğun yağışlar su havzalarındaki kuraklık riskini önemli ölçüde geriletti. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel istatistikler aylardır devam eden endişeli bekleyişin yerini umut verici bir tabloya bıraktığını kanıtladı.

Barajlardaki doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla çok daha yüksek seviyelere ulaşması kentin su güvenliği açısından kritik bir eşiğin aşılmasını sağladı.

BARAJLARDAKİ SU ARTIŞI ADIM ADIM DEVAM EDİYOR

ASKİ verileri incelendiğinde kentin su rezervlerindeki yükselişin istikrarlı bir şekilde sürdüğü anlaşılıyor. Tarihler 28 Nisan’ı gösterdiğinde yüzde 41,73 olarak ölçülen toplam doluluk oranı takip eden günlerde kademeli olarak yükseldi. 30 Nisan tarihinde yüzde 41,97 noktasına ulaşan bu rakam 1 Mayıs itibarıyla yüzde 42,05 seviyesine kadar çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde doluluk oranının yüzde 28,38 seviyelerinde kalması havzalara giren su miktarındaki artışı somut bir şekilde ortaya koyuyor.

AKTİF DOLULUK ORANINDA STRATEJİK YÜKSELİŞ

Kentin doğrudan kullanımına sunulan su miktarını ifade eden aktif doluluk oranları da yukarı yönlü ivmesini koruyor. 28 Nisan günü yüzde 34,94 olan aktif doluluk miktarı 30 Nisan verilerine göre yüzde 35,21 seviyesine yükseldi. Bugün paylaşılan güncel rakamlar ise aktif doluluk oranının yüzde 35,31 olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar kentin su ihtiyacının karşılanması noktasında bu artışın stratejik bir güvence sağladığını vurgularken sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 1 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77.43

Çamlıdere Barajı: %35.98

Çubuk 2 Barajı: %70.38

Eğrekkaya Barajı: %76.32

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %63.76

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32.74

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5.20

KARGALI VE KESİKKÖPRÜ BARAJLARINDA TAM DOLULUK

Başkentteki baraj havzaları arasında farklı doluluk oranları gözlemlenirken bazı tesislerin kapasitelerini tamamen doldurduğu açıklandı. ASKİ yetkililerinden alınan bilgilere göre Kargalı ve Kesikköprü barajları yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.

Buna karşın Türkşerefli ve Peçenek havzalarındaki düşük su seviyeleri genel ortalamayı aşağı çekmeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının neden olduğu buharlaşma riski ise su yönetimi için temel bir tehdit unsuru olmayı sürdürüyor.

2026 YILI HAVZALAR İÇİN REKOR GİRİŞLE BAŞLADI

Ankara'nın su kaynakları 2026 yılının ilk aylarında tarihsel bir su girişiyle karşı karşıya kaldı. Geçen yılın şubat ayında havzalara ulaşan su miktarı 15 milyon metreküpte kalırken bu yılın aynı döneminde bu rakam 236 milyon metreküp sınırını aştı.

Ocak ve mart aylarındaki yoğun akışın ardından nisan ayı boyunca havzalara ulaşan yaklaşık 160 milyon metreküplük su desteği başkentin rezervlerini canlandıran temel faktör oldu.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkân tanır.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir bölgedeki su ihtiyacının karşılanıp karşılanamayacağını gösteren kritik bir göstergedir. Özellikle nüfusu yoğun şehirlerde su arzının sürdürülebilirliği bu oranlara bağlıdır. Seviyenin düşmesi, kuraklık tehlikesini artırarak tasarruf tedbirlerini gündeme getirebilir.

Doluluk oranının yüksek olması ise suyun kontrollü kullanımı ve taşkın riskine karşı önlem alınmasını gerektirir. Tarım ve enerji üretimi gibi alanlar da bu seviyelerden doğrudan etkilenir. Bu nedenle doluluk oranı, su kaynaklarının dengeli yönetimi açısından büyük önem taşır.