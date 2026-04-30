Ankara genelinde nisan ayı boyunca etkisini sürdüren yağışlar su havzalarındaki kuraklık riskini önemli ölçüde azalttı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel istatistikler aylardır devam eden endişeli bekleyişin yerini umut verici bir tabloya bıraktığını gösteriyor.

Barajlardaki doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine oranla çok daha yüksek seviyelere ulaşması kentin su güvenliği açısından kritik bir gelişme olarak kaydedildi.

DOLULUK ORANI ADIM ADIM ARTIYOR

ASKİ verileri incelendiğinde kentin su rezervlerindeki artışın adım adım devam ettiği görülüyor. 28 Nisan tarihinde yüzde 41,73 olarak ölçülen toplam doluluk oranı 29 Nisan günü yüzde 41,85 seviyesine çıktı. Bugün açıklanan son verilere göre ise bu rakam yüzde 41,97 noktasına ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde doluluk oranının yüzde 28,38 seviyelerinde kalması bu yıl havzalara giren su miktarındaki artışı somut bir şekilde kanıtlıyor.

AKTİF DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Kentin doğrudan kullanımına sunulan su miktarını ifade eden aktif doluluk oranları da yükseliş ivmesini sürdürüyor. 28 Nisan günü yüzde 34,94 olan aktif doluluk miktarı bir sonraki gün yüzde 35,08 olarak kayıtlara geçti. Bugün gelen güncel veriler ise bu oranın yüzde 35,21 seviyesine yükseldiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar kentin su ihtiyacının karşılanması noktasında bu artışın stratejik bir güvence sağladığını ifade ederken sürecin yakından izlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 30 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %77.53

Çamlıdere Barajı: %35.87

Çubuk 2 Barajı: %70.25

Eğrekkaya Barajı: %76.35

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %63.52

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32.83

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5.20

KARGALI VE KESİKKÖPRÜ TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

Başkentteki baraj havzaları arasında farklı doluluk oranları gözlemleniyor. ASKİ yetkililerinden alınan bilgilere göre Kargalı ve Kesikköprü barajları tamamen dolarken bazı havzalarda durağan seyir devam ediyor.

Türkşerefli ve Peçenek havzalarındaki düşük su seviyeleri genel ortalamayı aşağı çekmeye devam eden unsurlar arasında yer alıyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının neden olduğu buharlaşma riski ise su yönetimi için hala bir tehdit unsuru olarak değerlendiriliyor.

2026 YILI HAVZALAR İÇİN REKORLARLA BAŞLADI

Ankara'nın baraj havzaları 2026 yılında tarihsel bir su girişiyle karşılaştı. Geçen yılın şubat ayında havzalara ulaşan su miktarı sadece 15 milyon metreküpte kalırken bu yılın aynı döneminde bu miktar 236 milyon metreküp sınırını aştı.

Ocak ve mart aylarındaki yoğun akışın ardından nisan ayında havzalara ulaşan 157 milyon 724 bin 7 metreküplük su desteği başkentin su rezervlerini yeniden canlandıran temel faktör oldu.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir.

İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkân tanır.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranı, bir bölgedeki su ihtiyacının karşılanıp karşılanamayacağını gösteren kritik bir göstergedir. Özellikle nüfusu yoğun şehirlerde su arzının sürdürülebilirliği bu oranlara bağlıdır. Seviyenin düşmesi, kuraklık tehlikesini artırarak tasarruf tedbirlerini gündeme getirebilir.

Doluluk oranının yüksek olması ise suyun kontrollü kullanımı ve taşkın riskine karşı önlem alınmasını gerektirir. Tarım ve enerji üretimi gibi alanlar da bu seviyelerden doğrudan etkilenir. Bu nedenle doluluk oranı, su kaynaklarının dengeli yönetimi açısından büyük önem taşır.