8 yıldır kuraktı! Nasreddin Hoca’nın gölü geri döndü

Konya ve Afyonkarahisar illeri arasında uzanan, bir dönem Türkiye'nin en önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Akşehir Gölü'nde sevindirici bir hareketlilik gözleniyor. Küresel iklim krizi ve kontrolsüz tarımsal sulama faaliyetleri sebebiyle tamamen kuruyan göl havzası, uzun bir aradan sonra suyla buluştu.

354 kilometrelik devasa yüz ölçümüne sahip olan bu doğal alan, geçmişte onlarca balık türüne ev sahipliği yapması ve bölge halkının temel geçim kaynağını oluşturmasıyla biliniyordu.

BAHAR YAĞIŞLARI CAN SUYU OLDU

Bu yılın kış döneminde beklenen kar yağışı miktarı hedeflenen seviyeye ulaşmasa da ilkbahar aylarında etkili olan sağanaklar durumu değiştirdi. Bölgedeki akarsuların, çayların ve derelerin taşıdığı suların göl yatağına ulaşmasıyla birlikte kuraklık döngüsü kırıldı.

8 YIL KURAK KALMIŞTI

8 yıllık zorlu sürecin ardından su birikintileri havzanın geniş bir kısmına yayılırken, yer yer eski göl manzarasını hatırlatan görüntüler ortaya çıktı.

EKOSİSTEMİN YENİDEN CANLANMASI BEKLENİYOR

Gölün su tutması sadece tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için değil, bölgedeki yaban hayatı için de kritik bir önem taşıyor. Kuraklık nedeniyle bölgeyi terk eden kuş popülasyonunun ve zarar gören ekosistemin, su seviyesinin artışıyla birlikte kademeli olarak kendini yenileyeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, doğal yaşamın geri dönmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması adına bu gelişmenin hayati bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

"GÖLÜMÜZ YENİDEN SU TUTTU"

Gölün yeniden su tutmasının sevindirici olduğunu belirten Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, "Yağışların kuvvetli olmasından dolayı gölümüz yeniden su tuttu. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. İnşallah ilerleyen süreçte yağışlar daha da artar ve gölümüz eski günlerine kavuşur" dedi.

"EN BÜYÜK GEÇİM KAYNAĞIMIZ OLAN KİRAZ ÜRETİMİ AÇISINDAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Akşehir Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu ise şu ifadeleri kullandı: