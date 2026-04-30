Epstein belgelerinde adı geçen Mücahit Ören’in istediği oldu! Özgür Özel’in sözlerine erişim engeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, adı Epstein belgelerinde geçen İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören hakkında sarf ettiği sözlerin yer aldığı habere erişim engeli getirildi.

Özgür Özel, 3 Şubat 2026 tarihinde, partisinin Kahramanmaraş’ta düzenlenen grup toplantısında Mücahit Ören ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Mücahit Ören, şimdi yaz boyunca olmayan uçağı bizim yapan, bize kiralayan, içinde kızlarla bilmem ne olduğu haberlerini yaptıran, yaptıran, yaptıran, iftira attıran, kul hakkına giren şimdi Epstein belgesine girmiş.” ifadelerine yer vermişti.

“Paralıyor kendini. ‘Yaptım ama o manada yazmadım. O uçağa binmedim.’ Ona da baktırıyorum. ‘Ama Türkiye’den giden, gelen küçük çocuklarla alakam yok. Ben onlarla ticari ilişki kurmak istedim.’” sözlerini aktaran Özel, “Herkes layığını bulur, layığını. Layığını bulacaksın iftiracı, layığını bulacaksın" sözlerini sarf etmişti.

HABERLERE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ!

CHP lideri Özgür Özel'in, Mücahit Ören’e ilişkin açıklamalarının yer aldığı haberlere erişim engeli getirildi.

ÖZEL KONUŞMASINDA NE DEMİŞTİ!

Özel, partisinin grup toplantısında şu ifadelere yer vermişti:

“Yaz boyunca haysiyetimizle oynayacaksın, kul hakkına gireceksin, bizim dua okuttuğumuz hocayı oradan oraya süreceksin, 22 bin tane belediye çalışanı burada canını ortaya koymuş, ‘Gelmediniz, hiç yoktunuz’ diyeceksin. Mansur Başkan bütün yükü sırtlanmış Maraş‘ta, görmeyeceksin. Ekrem Başkan Hatay’ı ayağa kaldırmak için canını dişine takmış. İçeri atmış, görmeyeceksin. Bu kadar kul hakkı yiyeceksin. Sonra, ‘Hakkıma girmeyin.’ Hakkınıza girmeyiz. Niye biliyor musun? Sizin kadar vicdansız değiliz. Sizin kadar ahlaksız değiliz."

EPSTEİN DOSYALARINDA ADI GEÇİYORDU!

Korkunç bir istismar ve fuhuş ağını deşifre eden Epstein belgelerinde, Ghislaine Maxwell'in İhlas Holding Genel Müdürü Ahmet Mücahit Ören ile mailleri ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu maillere sert tepki gösterirken Ören, haber ve paylaşımlar için erişim engeli talebinde bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

