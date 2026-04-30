Adana’daki sel felaketinin arkasında bıraktığı yıkım ortaya çıktı!

Adana’nın Kozan ilçesinde, geçtiğimiz gün bir kişinin can verdiği sel felaketinin ardından meydana gelen hasar ortaya çıktı. Su basan bazı ahırlarda, büyükbaş ve küçükbaşların hayatını kaybettiği ve tarım arazilerinde hasar oluştuğu görülürken bölgede temizleme çalışması başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yapılan Adana’nın Kozan ilçesinde, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinin arkasında bıraktığı yıkım ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA HAYVAN HAYATINI KAYBETTİ!

Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede meydana gelen hasar gün yüzüne çıkarken belediye ekipleri ile vatandaşlar, bölgede temizlik ve hasar tespit çalışması başlattı. Su basan bazı ahırlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayatını kaybettiği ve tarım arazilerinde de hasar meydana geldiği görüldü.

“İÇECEK BİR DAMLA SUYUMUZ YOK”

Yaşadıkları felaketi anlatan Nurten Özcan, "Allah büyük bir afet verdi. Sel sırasında evdeydik. Evimiz hep çamurla doldu. Şu anda suyumuz kesik. İçecek bir damla suyumuz yok. Zeytin ağaçlarımız ve ahırımız zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özcan, “Daha önce köyümüzde görülmemiş bir felaket yaşadık. Bir ineğim ve 4 küçükbaşım telef oldu. Ahırda sel sularından kaçamadılar. Ahırımız da şu an kullanılacak durumda değil. Daha önce büyüklerimizden de bu denli büyüklükte bir afet duymadık. Belediye ve ilçe tarım ekipleri gelip hasar tespit çalışması yaptı” sözlerini sarf etti.

NELER OLMUŞTU?

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkiinde meydana gelen sel nedeniyle, araçlar yollarda mahsur kalmış ve bazı yollarda çökme meydana gelmişti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken bazı sürücüler, ekipler tarafından kurtarılmıştı.

22 yaşındaki Gamber Ünüvar’ın kullandığı otomobil de sel sularına kapılarak sürüklenmiş ve araçtan atlayan gencin cansız bedeni, kaybolduğu noktadan 1,5 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

