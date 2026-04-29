Adana'da sel felaketi: Akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kayboldu

Adana'da etkili olan sağanak yağış, Kozan ilçesinde sele neden oldu. Alper Büyükdoğan ile Kamber Ünüvar'ın içinde bulundukları araç, sel sularına kapıldı. Büyükdoğan, tele tutunarak kurtulurken, 22 yaşındaki Ünivar'ın ise düştüğü yerin 2 kilometre ötesinde cansız bedeni bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün sarı uyarıda bulunduğu Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

DERE TAŞTI YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sonrası Tabak Deresi taştı. Taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplandı. Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde de selden dolayı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Vatandaşlar kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, bazı sürücüler ise uzun süre yardım bekledi.

2 ARKADAŞ SEL SULARINA KAPILDI

Eskikabasakal Mahallesi Döşeme mevkisinde ise Alper Büyükdoğan ile Kamber Ünüvar'ın içinde bulundukları araç, sel sularına kapıldı.

İki arkadaş, panikle araçtan atlayarak akıntıdan kurtulmaya çalıştı. Alper Büyükdoğan, tele tutunarak yaralı halde kurtulmayı başarırken, arkadaşı Kamber Ünüvar ise akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve arama kurturma ekipleri sevk edildi.

SELE KAPILAN GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Yaralanan Alper Büyükdoğan, bölgeye gelen ekipler tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kamber Ünüvar ise düştüğü bölgenin 2 kilometre uzağındaki bir narenciye bahçesinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ünüvar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Öte yandan sağanak bölgedeki etkisini yitirirken, yetkililer, vatandaşları olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

