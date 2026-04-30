ATV kazasında sürücü yaşamını yitirdi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, İlçeye bağlı Düşecek köyünde yaşayan Fatma Koç'un (52) kullandığı ATV, Gökbel mevkisinde devrildi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYVANLARINA BAKMAK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ

Ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ormanlık alanda bulunan ağıldaki hayvanlarına bakmak için yola çıktığı öğrenilen Koç'un cesedi, Emet Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

