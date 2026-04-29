Eyüpsultan'da feci kaza! Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Eyüpsultan'da yol ayrımına giren seyir halindeki hafif ticari araca, arkadan gelen minibüs çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi, Hasdal-Kemerburgaz Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, seyir halindeki 34 MMB 914 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yol ayrımına girmek için sağa manevra yaptı.

YOL AYRIMINA GİRMEK İSTEDİ, ARKADAN GELEN MİNİBÜS ÇARPTI

Bunun üzerine arkadan gelen 34 EGY 295 plakalı minibüs, hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekipleri kazada hafif ticari aracın içinde sıkışan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluşurken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise temizlik çalışması gerçekleştirdi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

