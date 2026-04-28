Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 kişi öldü, 5 yaralı!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 16.00 civarında Günışığı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen üç aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza oluştu. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yaralılardan Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve kimliği belirlenemeyen bir kadın, doktorların tüm müdahalelerine karşın yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Hastanede tedavisi süren yaralıların ise Ayşegül Baydilli (23), Ebru Demir (22), İbrahim Halil Yılmaz (30), İda Demir (50) ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. (DHA)