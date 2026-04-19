Şanlıurfa‘da feci kazada 2 kişi can verdi!

Şanlıurfa’nın Siverek - Adıyaman karayolunun 25’inci kilometresinde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Hüseyin Çelik'in (29) kullandığı TIR ile Halid Aydın'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aydın ve yanındaki Bekir Çıplak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

1 KİŞİ YARALANDI!

Kazada yaralanan TIR şoförü Çelik ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)