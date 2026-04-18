Kaza göz göre göre geldi! Acemi ve deneyimli şoför böyle çarpıştı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Kaza, Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde yaşandı. Kartepe istikametine doğru ilerleyen İ.B. (20) idaresindeki otomobil, aniden caddeye çıktığı belirtilen K.A. (67) yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ile yolculardan A.Y. (17), A.G. (20), E.S. (19) ve A.D. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı net şekilde görülürken, olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı ifade edildi. DHA