Kastamonu'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Kastamonu'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu-Daday kara yolunda aynı istikamette seyreden üç araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır 4 yaralı
KAMYON, HAFİF TİCARİ ARAÇ VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kastamonu'da, alınan bilgiye göre, Kastamonu-Daday kara yolunda aynı istikamette seyreden E.S. idaresindeki 37 ADM 021 plakalı hafif ticari araç, B.D'nin kullandığı 37 EN 595 plakalı otomobil ve B.Ç. yönetimindeki 67 AAH 749 plakalı kamyon, Gölköy köyü yakınlarında çarpıştı.
ZİNCİRLEME KAZADA BİR SÜRÜCÜ İLE ARAÇLARDA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerden B.D. ile araçlarda bulunan G.D, U.D. ve G.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (AA)
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir