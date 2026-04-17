Kastamonu'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu-Daday kara yolunda aynı istikamette seyreden üç araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır 4 yaralıKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır 4 yaralı

KAMYON, HAFİF TİCARİ ARAÇ VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kastamonu'da, alınan bilgiye göre, Kastamonu-Daday kara yolunda aynı istikamette seyreden E.S. idaresindeki 37 ADM 021 plakalı hafif ticari araç, B.D'nin kullandığı 37 EN 595 plakalı otomobil ve B.Ç. yönetimindeki 67 AAH 749 plakalı kamyon, Gölköy köyü yakınlarında çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZADA BİR SÜRÜCÜ İLE ARAÇLARDA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden B.D. ile araçlarda bulunan G.D, U.D. ve G.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Köprü ve otoyolları satmak için yola koyuldular! Potansiyel müşteri Portekizli şirket mi?
Köprü ve otoyolları satmak için yola koyuldular! Potansiyel müşteri Portekizli şirket mi?
Tünelde korku dolu anlar: Kamyonet kullanılamaz hale geldi
Tünelde korku dolu anlar: Kamyonet kullanılamaz hale geldi