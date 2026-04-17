Kastamonu'da zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

Kastamonu-Daday kara yolunda aynı istikamette seyreden üç araç, zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

KAMYON, HAFİF TİCARİ ARAÇ VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kastamonu'da, alınan bilgiye göre, Kastamonu-Daday kara yolunda aynı istikamette seyreden E.S. idaresindeki 37 ADM 021 plakalı hafif ticari araç, B.D'nin kullandığı 37 EN 595 plakalı otomobil ve B.Ç. yönetimindeki 67 AAH 749 plakalı kamyon, Gölköy köyü yakınlarında çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZADA BİR SÜRÜCÜ İLE ARAÇLARDA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden B.D. ile araçlarda bulunan G.D, U.D. ve G.D. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (AA)