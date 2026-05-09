Ankara'da pavyonlara operasyon! 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Ankara’da yabancı uyruklu kadınların usulsüz çalıştırıldığı, pavyon olarak bilinen eğlence mekânlarına düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Farklı ülke uyrukların sahip 47 kadın, sınır dışı edildi.

Ankara’da, yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirerek usulsüz çalıştırdığı belirlenen pavyonlara önelik operasyon düzenlendi. İnsan ticareti soruşturması kapsamında yapılan baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, pavyon olarak bilinen bazı eğlence mekânlarını takibe aldı. Çalışmalarda, yabancı uyruklu kadınların Türkiye’ye getirildikten sonra bu işletmelerde usulsüz çalıştırıldığı tespit edildi.

47 YABANCI KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyonların ilk aşamasında 13 Kazakistan, 11 Rusya, 5 Etiyopya, 4 Belarus, 3 Ukrayna, 1 Brezilya ve 1 Kenya uyruklu olmak üzere toplam 38 kadın belirlendi. Kadınlar, işlemlerinin ardından Göç Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı edildi.

Soruşturmanın ikinci aşamasında ise ekipler 5 ayrı eğlence mekânına daha baskın yaptı. Bu adreslerde de 9 yabancı uyruklu kadın tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, işlemleri için Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 47 yabancı uyruklu kadın hakkında sınır dışı işlemi yapıldı.

Gözaltındaki 29 şüpheliyle ilgili emniyetteki işlemler sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

