Kızını vuran damadını öldüren kaynana alkışlarla karşılandı: Yapmasaydım hepimizi öldürecekti

Boşanma aşamasındaki kızını vuran damadını kalbinden bıçaklayarak öldüren kaynana tahliye olduktan sonra mahallesinde alkışlarla karşılandı. Damat Rüzgar E.'nin çok sayıda tehdit videosu attığı da ortaya çıkarken, yaşananları anlatan Delal A. "Yapmasaydım hepimizi öldürecekti" dedi.

İstanbul Kağıthane’de, uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasındaki eşinin evini basarak dehşet saçan Rüzgar E., kayınvalidesi Delal A. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Delal A., evine döndüğünde mahalle sakinleri tarafından büyük bir destekle karşılandı.

KIZINI VURAN DAMADINI ÖLDÜREN KAYNANA ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Çeliktepe Mahallesi’ndeki evine geri dönen Delal A., komşuları ve yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yaşadığı dehşeti mahalleliyle paylaşan Delal A.’ya çevresindekilerin "Yerinde kim olsa aynısını yapardı" diyerek destek verdiği görüldü.

Olay anında kızını korumak için harekete geçen kadının, meşru müdafaa kapsamında değerlendirilen eylemi sonrası tahliye edilmesi mahallede memnuniyetle karşılandı.

"YAPMASAYDIM HEPİMİZİ ÖLDÜRECEKTİ"

Emniyetteki ifadesinde olayın detaylarını anlatan Delal A., damadının Batman’dan İstanbul’a "konuşmak istediğini" söyleyerek geldiğini belirtti.

Kapıyı ona inanarak açtıklarını söyleyen acılı anne, şu ifadeleri kullandı:

"Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Ben de ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti."

ÖLÜM TEHDİDİ VİDEOLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cinayetle sonuçlanan bu trajedinin perde arkasında ise Rüzgar E.’nin önceden planladığı katliamın izleri bulundu. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahsın, olaydan önce eşi Nurşin E.’ye ve küçük kızına gönderdiği dehşet dolu videolar gün yüzüne çıktı.

Rüzgar E.’nin eşini görüntülü arayarak, "Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri adım atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek" dediği belirlendi.

Küçük kızına hitaben çektiği videoda ise planlarını daha da ileri götürerek, "Ben senin anneni öldürmek zorundayım, kendi ellerimle öldüreceğim. İki aya Almanya'ya gideceğim, para lazım, seni devlet büyütecek. Neneni ve o evde kimi yakalarsam öldüreceğim" sözleriyle tehditler savurduğu tespit edildi.

Olay günü eve zorla giren ve silahıyla eşi Nurşin E.'yi ağır yaralayan, ardından baldızı ve kayınvalidesini darbetmeye başlayan Rüzgar E., Delal A.'nın müdahalesi sonucu hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Nurşin E.'nin hayati tehlikesi sürerken, evde bulunan bir diğer kişinin ise korkudan odaya sığınarak kurtulduğu öğrenildi.

