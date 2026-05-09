Dünyada sadece tek bir yerde yetişiyor: Topraktan aldığı mineralle simsiyah açan çiçek için hasat başladı

Yayınlanma:
Dünyada yalnızca Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen endemik tür karagülün hasat dönemi başladı. Fırat Havzası'nın mikroklima iklimine bağlı olarak topraktan aldığı minerallerle koyu rengini kazanan gül, gonca döneminde siyah görünürken zamanla mordan açık kırmızıya geçiyor. Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Bozoğlan, ilçe dışına çıkan gülün pembeye yakın ton aldığını aktardı.

Dünyada yalnızca Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen endemik tür karagülün hasat dönemi başladı. Coğrafi işaret tescilli gül, lokum, kolonya ve sabun gibi katma değerli ürünlere dönüştürülecek.

GONCA DÖNEMİNDE SİYAH, SONRA MORA DÖNÜYOR

Fırat Havzası'nın mikroklima iklimine bağlı olarak yetişen karagül, topraktan aldığı mineraller sayesinde kendine özgü koyu rengini kazanıyor. Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Bozoğlan, gülün gonca döneminde siyah göründüğünü, zamanla mordan açık kırmızıya geçtiğini aktardı. Bozoğlan, gülün Halfeti dışına çıktığında ise pembeye yakın bir ton aldığını söyledi.

İlkbahar ve sonbaharda açan karagül, ağırlıklı olarak seralarda yetiştiriliyor. İlçede şu anda bin 750 metrekare kapalı alanda ve 12 bin metrekare açık alanda üretim yapılıyor.

ÜRETİM ALANI DARALMIŞTI

Birecik Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi, bölgedeki karagül üretim alanlarını daraltmıştı. Üretimi yaygınlaştırmak için Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni yatırımlara yöneldi.

Bozoğlan, eski Halfeti'de 7 bin 750 metrekarelik bir alan tahsis edildiğini açıkladı. Bu alanda bin metrekare kapalı yetiştirme alanı, 250 metrekare üretim alanı ve bir damıtma tesisi kurulacak.

"ŞU AN KARAGÜLÜN EN İYİ ZAMANI"

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz, karagülün Fırat Havzası'na özgü bir tür olduğunu ve havzadan 3 kilometre uzaklaşıldığında bile aynı verimin alınamadığını vurguladı.

Korkmaz, mayıs ve haziran aylarının gülü yerinde görmenin en iyi zamanı olduğunu belirterek tüm ziyaretçileri Halfeti'ye davet etti.

KADIN KOOPERATİFİ ÜRETİME ORTAK

Hasadı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Halfeti Anlat Anadolu Kadın Kooperatifi gerçekleştiriyor. Kooperatif üyesi Nurgül Günal, toplanan güllerden lokum, kolonya, koku ve sabun gibi ürünler hazırlayarak Halfeti'ye gelen ziyaretçilere sunacaklarını söyledi.

2013 yılında Cittaslow ağına dahil edilerek "sakin şehir" unvanı alan Halfeti, tarihi taş evleri, doğal güzellikleri ve karagülüyle bölgenin en dikkat çeken rotalarından biri olmaya devam ediyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

