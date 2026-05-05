Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Sakız Dağı'nda doğa yürüyüşü sırasında bulunan mor renkli ters lale, saha incelemeleri ve bilimsel analizlerin ardından yeni bir tür olarak tescillendi; bitkiye keşfeden öğretmenin kızı Berçem'in adı verildi.

YÜRÜYÜŞTE FARK ETTİLER, UZMANLARA SORDULAR

Diyarbakırlı öğretmen Fuat Okan, meslektaşı Muhammed Yalçın ile birlikte Ergani ilçesindeki Sakız Dağı'nda yaptığı doğa yürüyüşünde alışılmadık bir ters laleyle karşılaştı.

Çiçeğin fotoğraflarını Uzman Biyolog Veysel Sonay ve Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos'a ileten Okan, uzmanların yerinde inceleme yapmasına zemin hazırladı.

Saha ölçümleri ve bilimsel analizler, bitkinin daha önce tanımlanmamış bir tür olduğunu ortaya koydu. Bulgular International Journal of Nature and Life Sciences dergisinde yayımlanan makaleyle bilim dünyasına duyuruldu.

TÜRKİYE'NİN 59'UNCU TERS LALESİ BERÇEM'İN OLDU

Yeni tür, Türkiye'de kayıt altına alınan 59'uncu ters lale, endemik olarak ise 35'inci tür oldu. Zambakgiller familyasına ait Fritillaria cinsinin bu yeni üyesi Türkçede "Ergani Lalesi" olarak adlandırılırken bilimsel adı, Fuat Okan'ın kızına ithafen "Fritillaria bercemiae" olarak belirlendi.

Okan, "Kızımın ismini ölümsüzleştirmek istedim" dedi.

DÜNYADA YALNIZCA SAKIZ DAĞI'NDA YETİŞİYOR

Muhammed Yalçın, bitkinin yaşam döngüsünün oldukça kısa olduğunu vurguladı. Çiçek açtıktan yaklaşık 15 gün sonra yapraklarını döken Ergani Lalesi, bir ay içinde yaşam döngüsünü tamamlıyor.

Yalçın'a göre dünyada 175 civarında Fritillaria türü bulunuyor ve bu cinsin yarısına yakınının Türkiye'de endemik olması, ülkenin biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı önemi gözler önüne seriyor.

Bitki Bilim Uzmanı Doç. Dr. Balos ise yeni türün yalnızca Sakız Dağı'nda yetiştiğini belirterek bu ve benzeri endemik bitkilerin korunması çağrısında bulundu.

(DHA)