Kedinin suratına yağ çözücü sıkan kadın serbest: Zincir marketten açıklama

Yayınlanma:
Kocaeli'de "Gel annem gel" diyerek çağırdığı kedinin suratına yağ çözücü sıktığı için gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Zincir markette çalışan kadının iş akdinin feshedildiği açıklandı.

Kocaeli Karamürsel'de zincir market çalışanı A.A., market önünde duran kedinin suratına yağ çözücü sıkmıştı. O anların sosyal medyada gündem olmasının ardından gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken iş akdinin de feshedildiği açıklandı.

"GEL ANNEM GEL" DİYEREK ÇAĞIRDIĞI KEDİNİN SURATINA YAĞ ÇÖZÜCÜ SIKTI

3 Mayıs Pazar günü Kayacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan A.A., "Gel annem gel" diyerek yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne elindeki yağ çözücü spreyi sıktı.

Kedi, otomobilin altına sığındı. A.A. ise otomobilin yanına gidip kediye sprey sıkmaya devam etti.

VİCDANSIZ KADIN SERBEST BIRAKILDI

Kedi, daha sonra bölgeden uzaklaşırken yaşananları başka bir kadın, kahkaha atarak ve "Yazık hayvana" diyerek cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, dün A.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞ AKDİ FESHEDİLDİ

Öte yandan, olayın yaşandığı zincir marketin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, A.A.’nın iş akdinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar yer aldı:

"Sosyal medyada yer alan ve bir mağazamızda yaşandığı görülen görüntüler, hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olayla ilgili gerekli incelemeler hızla başlatılmış, konuya dahil olan kişilerin iş akdi feshedilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreçlerimiz hassasiyetle ele alınmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

