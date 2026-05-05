Market çalışanı yüzüne yağ çözücü sıkmıştı: O kediden haber var

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir zincir market çalışanı tarafından gerçekleştirilen hayvana şiddet olayı Türkiye gündemine oturdu.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından adli ve idari süreç başlatılırken, yüzüne kimyasal madde sıkılan talihsiz kedinin son durumuyla ilgili beklenen açıklama KOCAELİDER41'den geldi.

O KEDİDEN HABER VAR

Maruz kaldığı işkencenin ardından akıbeti merak edilen kediyle ilgili sevindirici bilgiyi KOCAELİDER41 Başkanı Selma Platin Pek paylaştı.

Kedinin emniyete alındığını ve Tarım İlçe Müdürlüğü veterinerleri tarafından kapsamlı bir muayeneden geçirildiğini belirten Pek, "Kediyi gördüm, durumu gayet iyi. Veterinerimiz muayenesini yaptı, gözünde falan bir hasar yok. Çok iyi durumda" ifadelerini kullandı.

Talihsiz kedinin vakit kaybedilmeden bir vatandaş tarafından sahiplenildiğini açıklayan dernek başkanı, belediye ve emniyet birimlerinin konuyla yakından ilgilendiğini belirtti. Öte yandan, kedinin yüzüne kimyasal sıkan şahsın tutuklanarak savcılığa sevk edildiği ve hukuki sürecin takipçisi olunacağı bildirildi.

MARKET ÇALIŞANI YÜZÜNE YAĞ ÇÖZÜCÜ SIKMIŞTI

Karamürsel Kayacık Mahallesi’ndeki bir zincir markette yaşanan olayda, bir kadın çalışan market önündeki kediyi "Gel annem gel" diyerek yanına çağırdı.

Kedinin yaklaşması üzerine arkasında gizlediği yağ çözücü spreyi hayvanın yüzüne sıkan kadın, kedi can havliyle bir aracın altına sığındığında da eylemine devam etti. Yaşanan o anlar, bir başka kadın tarafından gülerek kayda alınırken görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tepkilerin odağındaki market çalışanı polis tarafından gözaltına alınırken, ilgili market yönetimi şahsın işine derhal son verildiğini duyurdu. (DHA)