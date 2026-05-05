Market çalışanı yüzüne yağ çözücü sıkmıştı: O kediden haber var

Market çalışanı yüzüne yağ çözücü sıkmıştı: O kediden haber var
Yayınlanma:
Kocaeli'nde yaşanan olayda bir market çalışanı yanına çağırdığı kedinin yüzüne yağ çözücü sıkmış, olayın videosunun sosyal medyada yayılması ve vatandaşların tepki göstermesinin ardından gözaltına alınmıştı. Marketin işine son verdiği çalışanın işkencesine maruz kalan kediden haber geldi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve bir vatandaş tarafından sahiplenildiği öğrenildi.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir zincir market çalışanı tarafından gerçekleştirilen hayvana şiddet olayı Türkiye gündemine oturdu.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından adli ve idari süreç başlatılırken, yüzüne kimyasal madde sıkılan talihsiz kedinin son durumuyla ilgili beklenen açıklama KOCAELİDER41'den geldi.

O KEDİDEN HABER VAR

Maruz kaldığı işkencenin ardından akıbeti merak edilen kediyle ilgili sevindirici bilgiyi KOCAELİDER41 Başkanı Selma Platin Pek paylaştı.

Kedinin emniyete alındığını ve Tarım İlçe Müdürlüğü veterinerleri tarafından kapsamlı bir muayeneden geçirildiğini belirten Pek, "Kediyi gördüm, durumu gayet iyi. Veterinerimiz muayenesini yaptı, gözünde falan bir hasar yok. Çok iyi durumda" ifadelerini kullandı.

market-calisani-yuzune-yag-cozucu-sikmisti-o-kediden-haber-var.jpg

Talihsiz kedinin vakit kaybedilmeden bir vatandaş tarafından sahiplenildiğini açıklayan dernek başkanı, belediye ve emniyet birimlerinin konuyla yakından ilgilendiğini belirtti. Öte yandan, kedinin yüzüne kimyasal sıkan şahsın tutuklanarak savcılığa sevk edildiği ve hukuki sürecin takipçisi olunacağı bildirildi.

MARKET ÇALIŞANI YÜZÜNE YAĞ ÇÖZÜCÜ SIKMIŞTI

Karamürsel Kayacık Mahallesi’ndeki bir zincir markette yaşanan olayda, bir kadın çalışan market önündeki kediyi "Gel annem gel" diyerek yanına çağırdı.

market-calisani-yuzune-yag-cozucu-sikmisti-o-kediden-haber-var-4.jpg

Kedinin yaklaşması üzerine arkasında gizlediği yağ çözücü spreyi hayvanın yüzüne sıkan kadın, kedi can havliyle bir aracın altına sığındığında da eylemine devam etti. Yaşanan o anlar, bir başka kadın tarafından gülerek kayda alınırken görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kedinin suratına yağ çözücü sıktı! Vicdansız kadın gözaltına alındıKedinin suratına yağ çözücü sıktı! Vicdansız kadın gözaltına alındı

Tepkilerin odağındaki market çalışanı polis tarafından gözaltına alınırken, ilgili market yönetimi şahsın işine derhal son verildiğini duyurdu. (DHA)

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Türkiye
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Gülistan Doku'nun cesedini şişe kapağı testiyle aramışlar! JAK personeli ifade verdi
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu
Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu
Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı
Güzellik merkezi görünümlü dolandırıcılık şebekesine operasyon: 14 gözaltı