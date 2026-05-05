Valilik bugün için uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanağın saat 18.00'e kadar süreceği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Gaziantep'te bugün saat 12.00'dan akşam 18.00'a kadar kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz."

— Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) May 5, 2026

Açıklamada, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (AA)