Sıcaklar başlamadan 3 yeni uyarı daha geldi: Meteoroloji açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri ve haftalık hava tahmin haritasına göre, hafta sonuna doğru güneşli günlerin geleceği tahmini güncelliğini korudu ancak günlük tahminlerde yurdun büyük bir bölümünde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği görüldü.
Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yükselişe geçmeden hemen önce, özellikle güney ve doğu illerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uzmanlar uyarıda bulundu.
SICAKLAR BAŞLAMADAN 3 YENİ UYARI DAHA GELDİ
Meteoroloji tarafından paylaşılan günlük ve haftalık raporlarda öne çıkan tehlikeler şu şekilde sıralandı:
Kombiyi kapattıracak kışlıkları kaldırtacak: Bahar gelmedi derken yazı getirecek tarihi açıkladı
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel ve su baskını riskine karşı "dikkatli olun" denildi.
Çığ ve Kar Erimesi Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda, sıcaklık artışıyla birlikte çığ ve ani kar erimesi riski bulunuyor.
Sarı Kodlu Fırtına ve Yıldırım Alarmı: Güncel uyarı haritasına göre Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri için "Sarı" kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım düşmesi ve kuvvetli rüzgar tehlikesine dikkat çekildi.
METEOROLOJİ AÇIKLADI
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakimken; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu (Van hariç) ve Güneydoğu Anadolu genelinde sağanak yağışlar görülecek.
Rusya soğuğu bize sattı kendisi ısındı: Mayıs'ta Adana'ya bile kar yağdırdı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı noktalarında ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın batıda kuzeyli, doğuda ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR NE ZAMAN ARTACAK?
Haftalık tahmin haritasındaki (5-11 Mayıs) verilere göre, sıcaklık değişimi batı bölgelerinden başlayacak. İç ve batı bölgelerde termometrelerin 4 ila 6 derece artacağı öngörülürken, asıl ısınma dalgası Perşembe gününden itibaren tüm yurdu etkisi altına alacak.
Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarına, bazı yerlerde ise üzerine çıkması bekleniyor. Yağışlı sistemin ise haftanın son günlerine doğru doğu sınırlarına çekilerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? SICAKLIK KAÇ DERECE? YAĞMUR VAR MI?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 13°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'de fırtına; Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam ve gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren geneli 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.