Nevşehir'de istinat duvarı çöktü: Bina ve anaokulu tahliye edildi

Nevşehir'de sağanak sonrası çöken istinat duvarı bir apartmanda ağır hasara yol açtı. Daire duvarlarının yıkıldığı olayda bina sakinleri tahliye edilirken, vatandaşlar daha önce önlem alınması için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını savundu.

GÜRÜLTÜYLE UYANDILAR: "BİNANIN ÜZERİMİZE YIKILDIĞINI SANDIK"

Olay, Esentepe Mahallesi Şafak Sokak’ta meydana geldi. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle sarsılan bina sakinleri, dışarı çıktıklarında arkadaki inşaatın istinat duvarının üzerlerine çöktüğünü fark etti. Çökmenin şiddetiyle apartmandaki bazı dairelerin duvarları yıkılarak içeriye toprak ve kaya parçaları doldu.

Bina sakinlerinden Sabit Işık, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Gece gürültüyle uyandığımda yıldırım düştü sandım. Baktım ki dairesinin duvarı yıkılmış. Binanın üzerimize yıkıldığını sandım ama istinat duvarıymış. Karşı komşuyla bizim duvarlarımızı yıktı. Korku içindeyiz."

TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE KARARI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, risk altında olduğu belirlenen 3 katlı apartman ve hemen yanındaki özel anaokulu tahliye edildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan alanda giriş çıkışlar yasaklandı.

"DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞTİK"

Olay yerinde tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri, inşaat ve istinat duvarıyla ilgili daha önce yetkili mercilere başvuruda bulunduklarını ancak yeterli önlem alınmadığını iddia etti. Apartman sakinlerinden Abdullah Çıkrıkçı, "Daha önce çeşitli kurumlara şikâyetçi olduk. Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandık, hava aydınlanınca yıkımın boyutu daha net ortaya çıktı" diyerek ihmal iddiasında bulundu. (AA)