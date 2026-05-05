AKP'nin süreç yasası planı ifşa oldu: Olası seçmen tepkisini futbolla düşürecekler

AKP, İmralı Süreci'nde beklenen yasal adımları atmaması nedeniyle uzun zamandan beri DEM Parti'nin eleştirilerine maruz kalıyor. Gazeteci Muhammed Vefa, İktidarın süreç yasalarını Dünya Kupası atmosferinde Meclis'e getirip kendi seçmeninden gelebilecek olası tepkileri azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

İmralı Süreci kapsamında iktidar tarafından beklenilen ancak atılmayan yasal süreç adımı DEM Parti ve son olarak Kandil tarafından sert eleştirilerin getirilmesine neden olmaya devam ediyor.

Yasal adımlar için önce PKK'nın silah bırakmasının ve mağaraların boşaltılmasının teyit edilmesi gerektiğini belirten güvenlik kaynaklarına geçtiğimiz günlerde Kandil tarafından yanıt geldi. PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, yasal düzenlemeler olmadığı sürece silah bırakmayacaklarını ifade etti.

TARİH NETLEŞİYOR

Süreç için Meclis'te kurulan komisyonun raporunu düzenlemesinin ardından gözler atılacak yasal adımlara çevrildi. İktidar medyası tarafından sık sık ortaya atılan yeni iddialar gündemdeki yerini korurken, gazeteci Muhammed Vefa ortaya çok dikkat çeken iddia attı.

OLASI SEÇMEN TEPKİSİ İÇİN DÜNYA KUPASI...

Vefa'ya göre atılacak yasal adımlar 11 Haziran 2026 Perşembe – 19 Temmuz 2026 Pazar arasında yapılacak olan Dünya Kupası sırasında Meclis'e getirilecek. Milyonların takip edeceği turnuva ile AKP'nin olası seçmen etkisini minimalize edilecek.

Muhammed Vefa'nın konu hakkındaki iddiası şu şekilde:

"İktidar, Dünya Kupası’nın sıcak atmosferinden yararlanarak “Terörsüz Türkiye” ile ilgili yasal düzenlemeleri Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Spor gündeminin yoğun olduğu bu dönemde kendi seçmeninden gelebilecek tepkilerin etkisini azaltmayı hedefliyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

