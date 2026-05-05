Yediler içtiler! Hesabı ödemeden kaçtılar

Olay, Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan bir büfede dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Büfeye gelen 2 kişi kanat siparişi verip yemeklerini yedikten sonra hesabı ödemeden gitti.

Hesabı ödeyecekleri sırada şüphelilerden biri cüzdanını araçta unuttuğunu söyleyerek almaya gitti.

900 LİRALIK HESABI ÖDEMEDEN KAÇTILAR

Büfeden ayrılan şüphelinin ardından masada oturan arkadaşı da yarım kalan ayranı alıp 900 liralık hesabı ödemeden kaçtı.

2 kişinin yemek yedikten sonra büfeden hesap ödemeden ayrıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"PARAM YOK DİYENLERE İŞ YERİ SAHİBİ YARDIMCI OLUYOR"

Çalışan Oğuz Kılıç, "Siparişlerini ben aldım. 2 porsiyon kanat istediler. İçecek olarak da 1 litre ayran dediler. Uyuruz araçta dediler. Bunlar kamyoncu dedim. Hesabı ödemek için kasaya geçtiler. 'Kartımız yanımızda değil. Araca gidip alıp gelelim' dediler. Oradan kaçmışlar. Daha önce de gelen müşteri bunlar. Bunlar yapılmaması gereken şeyler. Ben yakalamış olsaydım ağzını burnunu kırardım. Param yok diyenlere iş yeri sahibi yardımcı oluyor. Masada aşağı yukarı 900 liralık hesap vardı" diye konuştu. (DHA)