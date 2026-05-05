AKP'li Hüseyin Çelik: Tunceli ilinin adı Dersim olarak değiştirilmeli

Yayınlanma:
AKP’nin kurucularından ve eski bakan Hüseyin Çelik, Tunceli ilinin adının Dersim olarak değiştirilmesi çağrısında bulundu. Çelik, "Bugün yapılması gereken şey, ders kitaplarında tarihi gerçeklere yer verilmesi, dilenen özrün gereği olarak iade-i itibarların yapılması ve Tunceli adının 'Dersim' olarak değiştirilmesidir." dedi.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve geçmişte bakanlık görevlerinde bulunan Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken bir çağrı geldi. Çelik, Tunceli ilinin adının Dersim olarak değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Dersim’de yaşananları hatırlamak, hakikati teslim etmek ve toplumsal hafızayı canlı tutmak; sadece geçmişe karşı bir sorumluluk değil, aynı zamanda daha adil, daha demokratik ve daha güçlü bir gelecek kurma iradesinin de gereğidir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:

"4 Mayıs 1937’de “Tunceli Tenkil Harekâtı” kararıyla başlayıp 1938’in sonuna kadar devam eden Dersim hadiseleri, milletimizin ortak hafızasında derin izler bırakan acı bir dönemi ifade etmektedir. Aradan geçen onca yıla rağmen yaşanan acılar toplumsal vicdandaki yerini hâlâ korumaktadır.

Bir hukuk devleti, geçmişiyle yüzleşmekten korkmayan bir devlettir. Devlet adına geçmişte yapılmış hatalar varsa, buna açık yüreklilikle “hata” denilebilmeli; hakikat bütün açıklığıyla ortaya konulmalı ve gerekiyorsa sorumluluk alınabilmelidir.

Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti Grup Toplantısı’nda Genel Başkan sıfatıyla, Dersim’de yaşanan faciaya ilişkin çok açık ve tarihi bir duruş ortaya koymuş, “Dersim olayları sebebiyle devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ben özür dilerim ve diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün yapılması gereken şey, ders kitaplarında tarihi gerçeklere yer verilmesi, dilenen özrün gereği olarak iade-i itibarların yapılması ve Tunceli adının “Dersim” olarak değiştirilmesidir.

Dersim’de yaşananları hatırlamak, hakikati teslim etmek ve toplumsal hafızayı canlı tutmak; sadece geçmişe karşı bir sorumluluk değil, aynı zamanda daha adil, daha demokratik ve daha güçlü bir gelecek kurma iradesinin de gereğidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

